Prediksi Kento Momota Soal Persaingan di Indonesia Badminton Festival 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis asal Jepang, Kento Momota, mengungkapkan pendapatnya soal persaingan di sektor tunggal pada ajang Indonesia Badminton Festival (IBF) 2021, Meski tak ingin ambil pusing dan mencoba berfokus pada permainannya sendiri, ia memprediksi persaingan tunggal putra bakal berlangsung ketat.

Bagi atlet peringkat satu dunia ini, semua pemain yang bermain di ajang IBF 2021 punya peluang merebut gelar juara. Ia pun berusaha bermain maksimal dan mengeluarkan performa terbaik.

"Semuanya di tunggal putra kuat, tidak ada yang performanya paling menonjol. Tapi saya akan berusaha yang terbaik untuk diri saya sendiri, tidak mau memikirkan siapa yang paling kuat," kata Momota saat ditemui selepas latihan di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 November 2021.

Kedatangan perdana ke Bali menjadi pengalaman tersendiri baginya. Ia ingin menciptakan pengalaman pertandingan yang menyenangkan daripada harus terganggu bayang-bayang persaingan di lapangan. Apalagi, tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, sudah bersiap mengkudetanya dari posisi teratas peringkat dunia.

Meski begitu, Momota tidak terganggu dengan kondisi tersebut dan hanya ingin menikmati permainan terbaiknya saat ini. Saat ini Axelsen mengantongi poin 109.779 dan menduduki peringkat kedua, atau hanya selisih 631 dari Momota dengan catatan 110.410 poin di peringkat teratas.

Bagi Momota, memikirkan urusan teknis pertandingan hanya akan memberikan beban yang membuatnya tak bisa bermain lepas. Jika memang peringkatnya anjlok, itu menandakan performanya memang tidak baik. "Setiap pertandingan ada menang ada kalah. Saya tidak mau terlalu memikirkan poin, peringkat satu atau dua. Kalau terkejar ya mau gimana lagi, berarti saya kurang baik," kata Momota.

Meski begitu, Momota masih menyimpan semangat juang dan berhasrat meraih gelar dari rentetan turnamen akhir tahun di Bali. Ia juga termotivasi untuk menghadapi Anthony Sinisuka Ginting di Indonesia.

Kento Momota mengaku selalu berada dalam motivasi tinggi ketikaharus meladeni wakil tuan rumah. "Saya bersemangat jika bisa bertemu Ginting di sini, hanya saja pasti tidak akan mudah untuk mengalahkan dia. Saya harus mengeluarkan kemampuan terbaik," kata dia.

