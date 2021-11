MotoGP: Begini yang Terjadi Ketika Valentino Rossi Tampil untuk Terakhir Kalinya

TEMPO.CO, Jakarta - Juara dunia sembilan kali Valentino Rossi menutup karier sebagai pembalap MotoGP di Grand Prix Valencia. Ia finis ke-10 saat pembalap Ducati Francesco Bagnaia memenangi seri pemungkas tersebut, Ahad, 14 November 2021.

Pada penampilan terakhirnya, Rossi berpamitan dengan para fan yang mengenakan atribut dan mengibarkan bendera kuning bernomor 46 di tribun.

Bagnaia, dan sejumlah anak didik Rossi di Akademi VR46 seperti Franco Morbidelli, Luca Marini, dan Enea Bastianini, melakukan penghormatan terakhir kepada sang mentor dengan mengenakan helm replika ber-livery khusus bertemakan nomor 46.

Rossi menghentikan motornya di salah satu tikungan setelah finis P10 dan langsung diserbu oleh para marshal, para pembalap, dan juga para fan yang menyalaminya di akhir karier sang pembalap.

Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, saat berpacu di MotoGP Valencia, 14 November 2021. REUTERS/Pablo Morano

Sejumlah tokoh dunia seperti artis Tom Cruise, Keanu Reaves, juga para atlet seperti Lewis Hamilton, Max Verstappen, Roger Federer, dan mantan pesepak bola timnas Brazil Ronaldo, mengucapkan selamat pensiun kepada pembalap legendaris Italia itu.

"Saya ingin mempersembahkan balapan ini untuk Vale atas apa yang telah dia lakukan untuk kami," kata Bagnaia mengenakan helm berwarna putih bertuliskan Che Spettacollo.

Jorge Martin dan Jack Miller melengkapi podium menegaskan dominasi Ducati di Valencia dan tim Ducati Lenovo berhak merebut titel juara dunia tim.

Juara dunia musim ini Fabio Quartararo finis P5 di belakang Joan Mir dari tim Suzuki, demikian laman resmi MotoGP.

Rossi mengklaim titel juara dunia pertamanya pada 1997, satu tahun setelah menjalani debut kelas 125cc, diikuti dengan gelar kelas 250cc pada 1999.

Setelah naik kasta ke kelas premier, Rossi menjadi runner-up di musim pertamanya pada 2000 sebelum merebut titel juara dunia terakhir dalam format kelas 500cc satu tahun berselang bersama Honda.

A hero's reception! @ValeYellow46 truly has been head and shoulders above the rest over a quarter of a century! #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/gJWVGM9RFT