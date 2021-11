Cinta Mati Paul Scholes, Sampai Pensiun Hanya di Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 16 November, merupakan hari kelahiran salah seorang legenda pemain sepak bola di klub Manchester United (MU), Paul Scholes. Dilansir dari laman manutd.com, pria yang lahir pada 16 November 1974 di Salford, Greater Manchester, Inggris ini memulai karirnya bergabung dengan MU pada 8 Juli 1991, tetapi baru memulai debutnya pada 21 September 1994 dalam gelaran Piala Liga melawan Port Vale (A) dan berhasil mencatatkan dua gol.

Paul Scholes kecil bersekolah di St Mary’s RC Primary School. Ketika bersekolah ia juga seorang pemain kriket yang handal. Kecintaan Scholes pada MU sudah terlihat sejak kecil. Pada usia 14 tahun, Scholes masuk ke akademi Manchester. Scholes juga terpilih untuk memperkuat kesebelasan timnas pelajar Britania Raya.

Scholes adalah pemain yang satu angkatan dengan legenda MU lain seperti David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt dan Gary dan Phil Neville pada pertengahan 1990-an. Semenjak bergabung dengan MU, Scholes tidak pernah meninggalkan tim ini hingga masa pensiunnya pada 19 Mei 2013.

Penampilan Scholes sebagai pemain gelandang di MU sangat memukau. Para legenda MU bahkan mengatakan, Scholes selalu memegang kendali dan umpan-umpannya sangat akurat sehingga ia adalah pemain yang indah untuk ditonton.

Selain penampilan yang memukau, kontribusi Scholes di MU juga bukan kaleng-kaleng.

Dalam gelaran Liga Premier 2006/2007, Scholes memainkan peran kunci dalam membantu The Reds merebut piala bergengsi tersebut. Gol pembukanya dalam kemenangan 2-0 MU atas Liverpool pada Oktober 2006 serta tendangan voli yang ciamik dalam kemenangan 3-0 MU atas Aston Villa membuat Scholes mendapatkan penghargaan Goal of the Season oleh MU.

Pada musim 2006/2007, Scholes juga berhasil menempati urutan ketiga dalam kategori Pemain Terbaik PFA dan urutan keempat dalam Football Writers Vote. Di musim berikutnya, Scholes juga ikut meloloskan MU pada final Liga Champions ketika berhasil mengalahkan Barcelona pada April 2008.

Kontrak terakhir Scholes di MU adalah musim 2012/2013 dimana ia ikut membantu MU mengangkat trofi Liga Premier. Scholes memutuskan untuk gantung sepatu setelah penampilan liga ke-499 dan terakhirnya untuk MU dalam hasil imbang 5-5 di West Bromwich Albion pada Mei 2013.

Scholes adalah pemain yang dapat dijuluki dengan one-club man karena selama karir sepak bolanya, dia tidak pernah berpindah ke klub lain. Selama di MU, Scholes tercatat sudah bermain sebanyak 718 kali dengan 155 gol yang berhasil dicetak. Ia juga membantu MU mendapatkan 11 gelar Liga Premier, 3 Piala FA, dan 2 Mahkota Liga Champions.

Setelah pensiun, Scholes yang berusia 45 tahun dikabarkan sempat menjadi pelatih Oldham Athletic di League 2 tetapi berhenti pada Maret 2019, meski baru 31 hari bertugas karena tak suka ikut campur urusan tim dari pemilik klub.

Scholes kemudian ditunjuk sebagai manajer sementara Salford City, klub League 2 (divisi 4) Liga Inggris. Ia menggantikan Graham Alexander yang telah dipecat.

Paul Scholes juga merupakan salah satu pemilik saham klub itu. Ia sebelumnya membeli Salford City bersama mantan pemain Mnchester United dari kelas 92, termasuk David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Nicky Butt, dan Phil Neville, bersama dengan pengusaha Peter Lim.

NAUFAL RIDHWAN ALY

