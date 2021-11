Kento Momota di BWF World Tour Finals 2021: Saya Menginginkan Gelar Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Jepang, Kento Momota, optimistis menghadapi turnamen yang bagus setelah melihat hasil undian fase grup BWF World Tour Finals 2021. Ia berada di grup A bersama wakil India, Lakshya Sen dan juara Olimpiade, Viktor Axelsen.

Ia datang ke BWF World Tour Finals setelah menjadi juara Indonesia Masters 2021 dua pekan lalu. Ini merupakan gelar pertamanya sejak mengalami kecelakaan di Kuala Lumpur setelah menjuarai Malaysia Masters pada Januari 2020.

“Saya hanya ingin melakukan yang terbaik di babak penyisihan grup dan setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lawan saya akan merasakan hal yang sama, seperti ingin memberi dan melakukan yang terbaik. Saya ingin mendapatkan gelar itu," kata Momota dikutip dari BWF Badminton.

Viktor Axelsen countered some difficult opponents on the way to the final.

Momota punya rekor bagus saat berlaga di turnamen final BWF tersebut. Ia adalah pemilik gelar World Tour Finals 2019. Setelah menelan kekalahan dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, di Indonesia Open, ia sudah merasa lebih baik. Mantan tunggal putra nomor satu dunia itu mengaku sudah pulih dari kelelahannya.

Di grup A, Momota dan Axelsen menjadi kandidat kuat untuk melaju ke babak semifinal. Mereka adalah penghuni dua peringkat teratas dunia. Sedangkan, Rasmus Gemke dari Denmark berada di peringkat 10 dan Lakshya Sen dari India berada di peringkat ke-21 dunia.

Viktor Axelsen, yang menjadi unggulan nomor dua di HSBC World Tour Finals 2021 mulai hari Rabu, 1 Desember besok, mengaku ingin menikmati setiap pertandingan. “Saya menantikan Final Tur Dunia. Ini adalah tantangan mental yang besar untuk mempersiapkan diri untuk turnamen sepekan. Akan ada pertandingan yang sulit, tetapi itulah yang saya lakukan, itulah tugas saya.”

