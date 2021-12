Kejuraan Dunia Mobile Legends Dimulai 6 Desember, Indonesia Diwakili 2 Tim

TEMPO.CO, Jakarta - Edisi ketiga kejuaraan dunia esports "M3 World Championship for Mobile Legends: Bang Bang" akan mulai bergulir Senin, 6 Desember, dan akan berlangsung hingga 19 Desember, dengan salah satu wakil Indonesia akan mulai bertanding Selasa (7 Desember).

Kali ini, dikutip dari laman Dotesport, turnamen tersebut berlangsung lebih besar dari sebelumnya dengan prize pool US$ 800 ribu atau sekitar Rp 11,5 miliar, disebut terbesar untuk satu acara dalam sejarah esport Mobile Legends.

Enam belas tim dari seluruh dunia akan bertanding secara offline dari Singapura untuk memperebutkan gelar juara dunia dan membawa pulang hadiah, namun penggemar dapat menonton pertandingan lewat YouTube.

Dari Amerika Utara ada BTK yang lolos kejuaraan dunia tersebut melalui kualifikasi terbuka. Menariknya, ini merupakan kali pertama bagi mereka di panggung dunia untuk bertanding melawan tim-tim yang berpengalaman, termasuk Blacklist International asal Filipina, juga Onic Esports dan RRQ Hoshi dari Indonesia.

Pada Senin ini Blacklist International akan berhadapan dengan Red Canids dari Brazil dan Malvinas Gaming dari Amerika Latin, sementara Onic Esport akan mulai bertanding Selasa melawan Onic PH dari Filipina dan Keyd Stars dari Brasil.

Sementara itu, RRQ Hoshi akan mulai bertanding pada Kamis (9 Deseber) melawan Team SMG dari Malaysia dan GX Squad dari Timur Tengah.

Onic Esport dan RRQ Hoshi berhasil lolos ke kejuaraan dunia tersebut berkat hasil akhir "Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia Season 8" (MPL ID Season 8). Setelah empat musim, ONIC Esports berhasil merebut kembali gelar juara setelah mengalahkan RRQ Hoshi 4-3 di babak grand final.

Mobile Legends merupakan salah satu MOBA yang paling banyak dimainkan di Android dan iOS secara global, yang menandai ulang tahun kelimanya Oktober lalu. Pengembang gim tersebut, MOONTON Games, membuat pemain tetap terlibat melalui kolaborasi dan aktivasi menarik.

Dengan basis pemain yang begitu besar, Mobile Legends adalah salah satu judul gim mobile esport yang paling banyak ditonton secara global. Kejuaraan Dunia M2, misalnya, yang berlangsung dari 18 hingga 24 Januari, mencapai 3,08 juta penonton, menurut Esports Charts.

Dengan lebih banyak wilayah dan tim yang bersaing di M3, kejuaraan tersebut diharap dapat mencatat jumlah penayangan yang lebih tinggi lagi di akhir bulan ini.

Berikut 16 tim, yang terbagi dalam empat grup, yang bertanding di M3 World Championships 2021:





Grup A

Blacklist International (Filipina)

Red Canids (Brasil)

Malvinas Gaming (Argentina)

Bedel (Turki)

Grup B

Onic Esports (Indonesia)

Onic PH (Filipina)

Todak (Malaysia)

Vivo Keyd (Brasil)

Grup C

Evos SG (Singapura)

SeeYouSoon (Kamboja)

Navi (Rusia)

BloodThirstyKing (Amerika Serikat)

Grup D

Team SMG (Malaysia)

RRQ Hoshi (Indonesia)

GX Squad (Arab Saudi)

Resurgence (Singapura)

Jadwal babak penyisihan grup, yang berlangsung empat hari:





6 Desember 2021

Blacklist International vs Red Canids pukul 13.00 WIB

Malvinas Gaming (MVG) vs Bedel pukul 14.00 WIB

Blacklist International vs Bedel pukul 15.00 WIB

Red Canids vs MVG pukul 16.00 WIB

Blacklist International vs MVG pukul 17.00 WIB

Red Canids vs Bedel pukul 18.00 WIB

7 Desember 2021

Onic Esports vs Onic PH pukul 13.00 WIB

Todak vs Vivo Keyd (VK) pukul 14.00 WIB

Onic vs VK pukul 15.00 WIB

Onic PH vs Todak pukul 16.00 WIB

Onic vs Todak pukul 17.00 WIB

Onic PH vs VK pukul 18.00 WIB

8 Desember 2021

Evos SG vs SeeYouSoon (SYS) pukul 13.00 WIB

Navi vs BloodThirstyKings (BTK) pukul 14.00 WIB

Evos SG vs BTK pukul 15.00 WIB

SYS vs Navi pukul 16.00 WIB

Evos SG vs Navi pukul 17.00 WIB

SYS vs BTK pukul 18.00 WIB

9 Desember 2021

Team SMG vs RRQ Hoshi pukul 13.00 WIB

GX Squad vs RSG pukul 14.00 WIB

Team SMG vs RSG pukul 15.00 WIB

RRQ Hoshi vs GX Squad pukul 16.00 WIB

Team SMG vs GX Squad pukul 17.00 WIB

RRQ Hoshi vs RSG pukul 18.00 WIB.

Baca Juga: Gervonta Davis Menang, Jaga Rekor dan Gelar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.