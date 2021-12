Klasemen Liga Champions Grup C: Kalahkan Sporting 4-2, Ajax Jaga Kesempurnaan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebastien Haller mencetak gol guna membantu Ajax Amsterdam mengakhiri pertandingan fase grup Liga Champions dengan rekor 100 persen. Klub Belanda itu memenangi semua pertandingan fase grup, setelah menggasak Sporting Lisbon 4-2 di Johan Cruyff Arena, Rabu dini hari WIB.

Haller menjadi pemain kedua setelah Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol dalam semua dari enam pertandingan fase grup Liga Champions musim 2017-2018.

Dia menciptakan gol dari tendangan penalti pada menit kedelapan untuk menambah jumlah golnya dalam kompetisi tahun ini menjadi 10 gol.

Sporting menyamakan kedudukan melalui gol Nuno Santos pada menit ke-22 tetapi pemain Brazil Antony memulihkan keunggulan Ajax sebelum turun minum setelah barisan pertahanan tim tamu membuat kesalahan fatal.

David Neres memperbesar keunggulan Ajax pada menit ke-58 dan empat menit kemudian Steven Berghuis membuat gol keempat Ajax Amsterdam.

Tetapi Sporting mencetak gol hiburan pada menit ke-78 lewat tembakan kaki samping Bruno Tabata yang masuk ke sudut gawang.

Ajax memuncaki Grup C dengan nilai maksimum 18 poin sementara juara Portugal yang sudah dipastikan menjadi runner-up itu finis urutan kedua dengan sembilan poin. Mereka memanfaatkan pertandingan grup terakhirnya ini untuk memberikan kesempatan kepada pemain lapis keduanya mengalami atmosfer kompetisi Eropa.

Pertandingan dimainkan secara tertutup karena pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan antikerumunan setelah kasus COVID-19 melonjak di Belanda, demikian laporan Reuters.

Dalam laga lain, Pemain Borussia Dortmund Marco Reus dan Erling Haaland masing-masing mencetak dua gol saat tim ini menang besar 5-0 atas Besiktas dalam pertandingan terakhir Grup C.

Tim Bundesliga itu finis urutan ketiga dengan mengemas 9 poin yang sama dengan Sporting yang menduduki peringkat kedua, namun kalah selisih gol sehingga harus puas melenggang ke Liga Europa.

Kemenangan ini adalah juga kebangkitan yang manis setelah dalam pertandingan liga beberapa hari sebelumnya takluk kepada Bayern Muenchen.

Hasil Grup C Liga Champions

Ajax vs Sporting 4-2

Borussia Dortmund vs Besiktas 5-0.

Klasemen Liga Champions Grup C



