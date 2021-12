Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan: 4 Perebutan Gelar, Juga Ada Aksi Jake Paul

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia akhir pekan ini akan menampilkan empat perebutan gelar juara di sektor putra dan putri, termasuk Artur Beterbiev vs Marcus Browne. Selain itu juga ada dua duel non-gelar menarik, yakni Jake Paul vs Tyron Woodley dan Joseph Parker vs Derek Chisora .

Artur Beterbiev akan berhadapan dengan Marcus Browne di Bell Centre, Montreal, Kanada, Jumat waktu setempat atua Sabtu WIB. Beteriev, petinju Rusia-Kanada, akan berusaha mempertahankan gelar juara kelas berat ringan WBC dan IBF yang disandangnya.

Beterbiev tak terkalahkan dalam 16 pertandingan dan selalu menang dengan KO. Browne, penantang wajib titel WBC asal Amerika, memiliki rekor 24-1 (16 KO).

Tiga perebutan gelar lain akan terjadi di sektor putri. Marie-Eve Dicaire, petinju Kanada berusia 35 tahun, akan berusaha mempertahankan gelar menengah junior IBF, dengan melawan Cynthia Lozano, petinju Meksiko berusia 35 tahun.

Dalam duel lain, Seniesa Estrada, asal Amerika, akan mempertahankan gelar juara kelas terbang junior putri WBA melawan Maria Santizo (Guatemala).

Marlen Esparza, petinju Amerika, akan melawan Anabel Ortiz (Mesiko) untuk mempertahankan gelar kelas terbang WBC.

Sementara itu, dua gelar non-gelar yang akan berlangsung tak kalah menarik. Joseph Parker, mantan juara kelas berat WBO asal Selandia Baru, akan menghadapi Derek Chisora (Inggris).

Dalam laga lain, Jake Paul, youtuber asal Amerika yang beralih jadi petinju, akan menjalani duel kelima dalam kariernya. Ia akan kembali menghadapi Tyron Woodley, matan petarung MMA asal AS, yang dia kalahkan pada 29 Agustus lalu.

Jadwal tinju akhir pekan ini selengkapnya:

Jumat, 17 Desember 2021

Artur Beterbiev vs Marcus Browne (di Montreal, perebutan sabuk juara kelas berat ringan WBC dan IBF milik Beterbiev).

Marie-Eve Dicaire vs Cynthia Lozano (di Montreal, perebutan sabuk juara putri kelas menengah junior IBF)

Sabtu, 18 Desember 2021

Jake Paul vs Tyron Woodley (di Florida, duel 8 ronde non-gelar kelas jelajah).

Joseph Parker vs Derek Chisora (di Manchester, non-gelar kelas berat).

Seniesa Estrada vs Maria Santizo (di Texas, memperebutkan gelar juara kelas terbang junior putri WBA milik Estrada).

Marlen Esparza vs Anabel Ortiz (di Texas, perebutan gelar kelas terbang putri WBC milik Esparza).

Baca Juga: Kapan Egy Maulana Vikri Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF?



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu