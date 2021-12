LIVE Update Hasil Leg 1 Final Piala AFF 2020: Timnas Indonesia vs Thailand 0-4

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand tersaji pada leg pertama final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, Rabu malam.

Indonesia akhirnya takluk dengan skor 0-4 dalam laga ini. Hasil ini membuat peluang Tim Garuda untuk meraih gelar pertama dalam turnamen ini menipis, meski masih ada pertandingan leg kedua.

Babak Pertama: Satu gol buat Thailand

Timnas Indonesia langsung mendapat kejutan. Saat laga baru berlangsung dua menit, gawang Garuda kebobolan oleh gol Chanathip Songkrasin, setelah meneruskan umpan Philip Roller.

Gol tersebut merupakan gol ketiga Chanathip Songkrasin dalam turnamen ini. Ia terpaut satu gol dari rekan setimnya yang menjadi top skor bersama sementara, Teerasil Dangda.

Simak golnya:

Menit 13, Asnawi Mangkualam melakukan penyelematan brilian di mulut gawang.

Setelah sempat terus tertekan di awal laga, para pemain Indonesia mulai mampu tampil lebih tenang ketika laga memasuki menit ke-30.

Peluang didapat Asnawi Mangkualam pada menit ke-35. Namun, peluang yang cukup langka didapat itu gagal berbuah gol karena tendangan Sang Kapten itu melebar.

Pada menit 40, peluang emas didapat Indonesia. Umpan Witan Sulaeman mendarat di kaki Alfeandra Dewangga yang berdiri bebas. Sayang tembakan Dewangga melambung di atas gawang.

Pada masa injury time babak pertama, Thailand mendapat peluang emas. Namun, tembakan Bordin Phala bisa ditepis Nadeo Argawinata.

Babak kedua: Thailand meraih tiga gol lagi



Pelatih Shin Tae-yong langsung melakukan tiga pergantian pemain. Evan Dimas menggantikan Mohammad Edo Febriansyah. Kadek Agung Widnyana Putra menggatikan Rachmat Irianto. Elkan Baggott menggantikan Fachrudin Wahyudi Aryanto.

Menit 52 Indonesia kembali kebobolan. Chanathip Songkrasin mencetak gol keduanya di laga ini lewat sebuah skema serangan balik yang cepat.



Menit 61 tercipta peluang emas bagi Indonesia. Namun, tembakan terarah Irfan Jaya mampu dibendung kiper lawan.

Menit 62 Egy Maulana Vikri masuk menggantikan Ricky Kambuaya.

Menit 69 Indonesia kembali kebobolan untuk ketiga kalinya. Kali ini lewat gol Supachok Sarachat. Skor 0-3.

