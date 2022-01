Arab Saudi Hujan Lebat, Etape 2 dan 3 Reli Dakar Batal Pakai Sistem Maraton

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara Reli Dakar 2022 membatalkan peraturan maraton untuk etape dua dan tiga setelah hujan lebat mengguyur Arab Saudi dan membanjiri area penginapan para kru dan pembalap.

Setelah menyelesaikan prolog dan etape pertama di Ha'il pada Minggu, para pembalap dijadwalkan untuk menjalani dua hari etape maraton di mana mereka harus mandiri dan tidak diperbolehkan menerima bantuan dari anggota tim mereka.

Akan tetapi, Ha'il dan bagian utara Arab Saudi dilanda hujan lebat pada Sabtu siang sehingga bivouac, di mana kompetitor bermalam di tenda tanpa mekanik mereka untuk Senin malam, kebanjiran.

ASO, selaku panitia penyelenggara, seperti dilansir motorsport.com, telah memutuskan untuk menjadikan etape 2 dan 3 sebagai etape normal yang memungkinkan pembalap menerima bantuan dari luar di setiap akhir etape.

No Marathon Bivouac tomorrow

The Special Section however will be the same and the vehicles will spend the night at the Al Qaisumah bivouac with their assistance.

This is why the Marathon Stage wasn't possible in Al Artawiyah... #Dakar2022 pic.twitter.com/rWGVl9lbuI