Live Update Hasil Proliga 2022: Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli Proliga 2022 memasuki hari kedua, Sabtu, 8 Januari 2022. Hari ini kembali akan hadir dua pertandingan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor.

Di bagian putri, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan melawan Jakarta Pertamina Fastron mulai 14.00 WIB. Simak laporan live-nya:

Skuad Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia:

1. Khalisa Azilia Rahma (Setter)

2. Dea Cahya Pitaloka (Middle Blocker)

3. Nety Dyah Puspitarani (Middle Blocker)

4. Geofanny Eka Cahyaningtyas (Middle Blocker)

5. Yulia Grigoryeva (Middle Blocker/Rusia)

6. Siti Romadhani (Libero)

7. Siti Munawaroh (Libero)

8. Dewi Intan Sari (Setter)

9. Ajeng Nur Cahya (Setter)

10. Afifah (Open Spike)

11. Nur Kholissah (Open Spike)

12 Mediol Stiovanny Yoku (Open Spike)

13. Bela Sabrina Agustina (Open Spike)

14. Jennifer Yanet Alvarez Hernandez (Open Spike/Kuba)

15. Pascalina Mahuze (All Round)

16. Aisya Ayu Ristalia Putri (All Round)

17. Hany Budiarti (All Round).

Pelatih: Ayub Hidayat

Asisten Pelatih: Judiyanto

Asisten Pelatih: Pedro Bertholomeus Lilipaly.

Skuad Jakarta Pertamina Fastron:

1. Selly Fauziah (Libero)

2. Meidita Fika Indriana (Quicker)

3. Megawati Hangestri P. (All Round)

4. Arneta Putri Amelian (Setter)

5. Berlian Marsheilla (Libero)

6. Niverka Dharlenis (Setter)

7. Devita Aprilia Putri (Open Spike)

8. Anatasya Regina (Quicker)

9. Agustin Wulandhari (Quicker)

10. Myrasuci Indriani (Quicker)

11. Vara Arianti (All Round)

12. Prisilla Altagracia (Open Spike)

13. Mita Chantika (All Round)

14. Savira Dwi Oktaviani (Setter)

15. Ratri Wulandari (Open Spike)

16. Novia Andriyanti (Open Spike)

17. Nabila Aura Noor (Libero)

18. Alya Anastasya (All Round).

Pelatih: Octavian

Asisten Pelatih 1: Donny Arya

Asisten Pelatih 2: Robbi Meliala.

Jadwal Berikutnya

Di bagian putra, Kudus Sukun Badak dijadwalkan melawan Bogor LavAni mulai 16.00 WIB. Laga kedua ini juga akan disiarkan langsung Ochannel, Vidio, dan ChampionsTV1.

Hasil hari sebelumnya:

Putri: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan: 2-3 (19-25, 25-13, 23-25, 25-20, 13-15).

Putra: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya Bhayangkara Samator: 1-3 (28-26, 19-25, 22-25, 21-25).

Tentang Proliga 2022

Kompetisi voli Proliga 2022 berlangsung terpusat di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dimulai 7 Januari, kompetisi akan berakhir pada 27 Maret 2022. Karena pandemi, seluruh pertandingan akan digelar tanpa penonton.

Babak penyisihan berlangsung kompetisi bola voli ini dua putaran, yang pertama pada 7-30 Januari dan yang kedua pada 11 Februari-6 Maret. Selanjutnya empat tim terbaik akan tampil di Final Four pada 11-20 Maret. Sedangkan babak final bergulir pada 26-27 Maret 2022.

Peserta di sektor putra (6):

Jakarta Pertamina Pertamax, Surabaya Bhayangkara Samator, Jakarta BNI 46, Kudus Sukun Badak, Palembang Bank Sumsel Babel dan Bogor LavAni.

Peserta di sektor putri (5):

Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Popsivo Polwan, dan Bandung BJB Tandamata.

