Proliga 2022: Rekap Hasil Pekan Kedua, Jadwal Pekan Ketiga, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pada pekan kedua putaran I Proliga 2022 yang berlangsung selama tiga hari di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, telah selesai pada Minggu, 16 Januari 2022, menyajikan enam laga sengit.

Tim yang tampil menunjukkan penampilan terbaik untuk mendulang poin. Namun, pekan kedua putaran I dapat dikatakan menjadi milik dua tim yang berada dalam naungan Pertamina setelah masing-masing menyapu bersih dengan dua pertandingan.

Pada sektor putra, Jakarta Pertamina Pertamax mendulang poin sempurna setelah mengalahkan Palembang Bank SumselBabel pada Sabtu (15/1) dengan skor 3-1 (25-17, 25-18, 18-25, 25-23). Kemudian berlanjut dengan kemenangan atas Bogor LavAni dengan skor 3-1 (28-30, 25-23, 25-18, 25-20) pada 16 Januari.

Dua kemenangan ini melengkapi tren positif sebelumnya pada pekan pertama saat Pertamina melibas Jakarta BNI 46 dengan skor telak 3-0 (25-23, 25-15, 25-20). Hasil ini menjadikan Jakarta Pertamina Pertamax sebagai tim putra yang tak terkalahkan. Lebih dari itu, skuad asuhan Pascal Wilmar juga selalu meraih poin sempurna hingga menutup pekan kedua dengan berada di posisi teratas klasemen sementara dengan sembilan poin.

Pada pekan kedua, kemenangan juga diraih tim putra Jakarta BNI 46 yang secara mengejutkan mengalahkan juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator pada Jumat (14 Januari) dengan skor 3-2 (32-30, 31-33, 25-20, 24-26, 17-15). Kemenangan ini membuat BNI untuk sementara berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengantongi dua poin hasil dari satu kemenangan dan satu kali kalah.

Sementara itu pada sektor putri, tim Jakarta Pertamina Fastron juga menyapu bersih pertandingan pada pekan kedua dengan kemenangan masing-masing atas Jakarta Mandiri Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (19-25, 25-18, 25-14,25-19) pada Jumat (14Januari) dan Jakarta Elektrik PLN dengan 3-1 (28-26, 16-25, 25-21, 26-25) pada Minggu (16 Januari).

Tim putri lainnya yang meraih kemenangan pada pekan kedua adalah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang akhirnya bangkit dengan meraih kemenangan perdana atas Bandung bjb Tandamata dengan skor 3-1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-22) pada Sabtu (15 Januari).

Proliga 2022 akan berlanjut pada pekan ketiga putaran pertama dan Bandung bjb Tandamata bakal membuka rangkaian pertandingan melawan Jakarta Elektrik PLN pada Jumat (21 Januari).

Hasil lengkap PLN Mobile Proliga 2022 hingga pekan kedua putaran I:

Putaran I

Pekan I



Jumat, 7 Januari 2022

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Mandiri Popsivo Polwan: 2-3 (19-25, 25-13, 23-25, 25-20, 13-15)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya Bhayangkara Samator: 1-3 (28-26, 19-25, 22-25, 22-25)

Sabtu, 8 Januari 2022

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron: 0-3 (24-26, 23-25, 16-25)

Putra - Kudus Sukun Badak vs Bogor LavAni: 1-3 (17-25, 31-29, 24-26, 16-25)

Minggu, 9 Januari 2022

Putra - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax: 0-3 (23-25, 15-25, 20-25)

Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Mandiri Popsivo Polwan 3-2 (20-25, 25-15, 25-18, 21-25, 15-7)

Putra - Kudus Sukun Badak vs Surabaya Bhayangkara Samator: 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 17-25)

Pekan II

Jumat, 14 Januari 2022

Putri - Jakarta Mandiri Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron: 1-3 (25-19, 18-25, 14-25, 19-25)

Putra - Surabaya Bhayangkara Samator vs Jakarta BNI 46: 2-3 (30-32, 33-31, 20-25, 26-24, 15-17)

Sabtu, 15 Januari 2022

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata: 3-1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-22)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax: 1-3 (17-25, 18-25, 25-18, 23-25)

Minggu, 16 Januari 2022

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron: 1-3 (26-28, 25-16, 21-25, 24-26)

Putra - Bogor LavAni 1-3 Jakarta Pertamina Pertamax: 1-3 (30-28, 23-25, 18-25, 20-25).

