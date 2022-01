Hasil IBL 2022: Prawira Bandung Menang, West Bandits Solo dan RANS PIK Tumbang

TEMPO.CO, Jakarta - Prawira Bandung mulai beranjak dari kekalahan menyakitkan saat melawan West Bandits Solo di Hall Basket Gelora Bung Karno pada Senin lalu. Abraham Damar Grahita dan kawan-kawan mulai bangkit dan menundukkan Bumi Borneo Pontianak dengan skor 69-61 pada lanjutan liga basket IBL Rabu, 19 Januari 2022.

Sepanjang pertandingan, Prawira memang selalu unggul. Namun, Bumi Borneo cukup memberikan perlawanan. Abraham Damar sebagai bintang Prawira tak begitu produktif di laga ini. Mantan pemain Aspac Jakarta tersebut hanya mencetak tiga poin.

Namun, Prawira memiliki pemain muda Yudha Saputera. Pebasket yang musim lalu membela Indonesia Patriots tersebut tampil gemilang dengan torehan 22 poin. Persentase tembakan berhasil Yudha Saputera mencapai 42 persen. Sedangkan pemain asing Prawira, Taj Davis Spencer berhasil menyumbang 15 poin dan 10 rebound.

Sementara itu, West Bandits Combiphar Solo tersandung saat berhadapan dengan NSH Mountain Gold Timika. Terlibat kejar mengejar angka yang cukup sengit, NSH akhirnya mampu mengalahkan skuad asuhan Raoul Miguel Hadinata itu dengan 69-67.

Hasil ini mengejutkan karena Widyanta Putra Teja dan kawan-kawan sempat menang melawan Prawira Bandung pada Senin lalu. West Bandits berhasil membantai Prawira Bandung dengan skor telak 77-57.

NSH Mountain Gold Timika hanya menurunkan tujuh pemain secara bergantian. Shavar Newkirk tampil gemilang dengan torehan 19 poin. Sedangkan, Ruslan berhasil mengemas 13 angka. Hengky Infandi yang mampu membukukan poin seperti Ruslan kala NSH menghadapi West Bandits. Infandi menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain masa depan NSH dengan torehan double-double dengan 10 rebound.

Sedangkan di kubu West Bandits Solo, para pemain lokal gagal menunjukkan tajinya. Penampilan mereka merosot apabila dibandingkan saat melawan Prawira Bandung. Pemain asing Michael Kolawole menjadi bintang tim dengan membuat 19 poin, sedangkan Dmonta Harris membukukan 18 angka.

Berikut hasil lengkap basket IBL, Rabu, 19 Januari 2022.

Pacific Caesar Surabaya, 66 vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta, 90

West Bandit Combiphar Solo 67 vs NSH Mountain Gold Timika, 69

Bumi Borneo Basketball Pontianak 61 vs Prawira Bandung, 69

RANS PIK Basketball Club, 32 vs Satria Muda Pertamina Jakarta, 64

IBL

