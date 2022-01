Rekap Hasil NBA Kamis: Denver Nuggets, Chicago Bulls Menang, LA Lakers Tumbang

Jan 19, 2022; Denver, Colorado, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) looks to the shoot the ball as Los Angeles Clippers center Isaiah Hartenstein (55) and center Ivica Zubac (40) defend in the fourth quarter at Ball Arena. / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

TEMPO.CO, Jakarta - Nikola Jokic menjadi bintang saat tuan rumah Denver Nuggets mengalahkan Los Angeles Clippers 130-128 pada lanjutan liga basket NBA pada Kamis WIB, 20 Januari 2022. Ia berhasil mencetak 49 poin, 14 rebound, dan 10 umpan. Namun, Aaron Gordon-lah yang menjadi penentu kemenangan dengan lemparan tiga angka dengan 2,2 detik tersisa.

Gordon mengumpulkan 28 poin. Dua pemain lain juga menjadi penentu kemenangan Nuggets yaitu Monte Morris memiliki 19 poin, sembilan rebound dan sembilan assist, dan Jeff Green mencetak 12 untuk Denver. Di kubu LA Clippers, Ivica Zubac mencetak rekor tertinggi sepanjang kariernya dengan 32 poin dan 10 rebound, sedangkan Reggie Jackson menyumbang 28 poin dan 12 assist.

Di pertandingan lain, Milwaukee Bucks berhasil menekuk Memphis Grizzlies dengan skor 126-114. Giannis Antetokounmpo menyelesaikan tiga assist di bawah triple-double keempatnya musim ini ketika Milwaukee memberi Memphis kekalahan pertama sejak 23 Desember 2020.

Jan 19, 2022; Milwaukee, Wisconsin, USA; Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) spins away from pressure from Memphis Grizzlies forwards Ziaire Williams (8) and forward Jaren Jackson Jr. (13) during the first quarter at Fiserv Forum. / Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

Antetokounmpo berhasil membuat 33 poin, meraih 15 rebound dan tujuh umpan untuk membantu Bucks menghentikan dua kekalahan beruntun mereka. Khris Middleton menambah 27 poin. Di kubu Grizzlies, Ja Morant menjadi tumpun dengan torehan 33 poin, delapan rebound, dan 14 assist. Jaren Jackson Jr. mencetak 29 poin, sembilan rebound, dan empat blok.

Sementara itu, pemuncak klasemen sementara NBA Chicago Bulls berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers 117-104. DeMar DeRozan mencetak 30 poin dan Nikola Vucevic menyumbang 24 poin dan 12 rebound saat tuan rumah Chicago menghentikan empat kekalahan beruntun dengan mengalahkan Cleveland.

Chicago menahan upaya gemerlap dari pemain Cleveland Lauri Markkanen. Mantan pemain Bulls itu mencetak 28 poin tertinggi musim ini. Darius Garland mencetak 20 poin dan 12 assist untuk Cleveland.

Berikut rekapitulasi hasil pertandingan basket NBA Kamis WIB, 20 Januari 2022.

Orlando Magic vs Philadelphia 76ers 110-123

Brooklyn Nets vs Washington Wizards 119-118

Minnesota Timberwolves vs Atlanta Hawks 122-134

Charlotte Hornets vs Boston Celtics 111-102

Portland Trail Blazers vs Miami Heat 104-92

Cleveland Cavaliers vs Chicago Bulls 104-117

Memphis Grizzlies vs Milwaukee Bucks 114-126

Toronto Raptors vs Dallas Mavericks 98-102

OKC Thunder vs San Antonio Spurs 96-118

Houston Rockets vs San Antonio Spurs 116-111

LA Clippers vs Denver Nuggets 128-130 (OT)

Detroit Pistons vs Sacramento Kings 133-131

Indiana Pacers vs LA Lakers 111-104

REUTERS | SKOR.ID

