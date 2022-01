Ringkasan Hasil IBL 2022: Dewa United Surabaya Jaga Rekor Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa United Surabaya menjadi satu dari tiga klub yang belum terkalahkan di liga basket IBL 2022. Dua klub lain yang belum terkalahkan adalah Pelita Jaya Bakrie Jakarta dan Amartha Hangtuah Jakarta.

Pada lanjutan liga basket IBL, Kamis, 20 Januari 2022, Dewa United sukses mematahkan catatan tak terkalahkan Tangerang Hawks. Menjalani pertandingan yang sangat ketat, tim asuhan Andika Supriadi Saputra tersebut menang dengan skor tipis, 70-68.

Dewa United sempat tertinggal enam poin di paruh pertama pertandingan. Namun, mulai kuarter ketiga, Dewa United bangkit. Pada tiga menit terakhir pertandingan, Xaverius Prawiro dan kawan-kawan mampu membalap perolehan angka Hawks serta mempertahankan keunggulan sampai pertandingan selesai.

Pertandingan Dewa United vs Tangerang Hawks memang jadi sorotan sejak awal karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan. Dewa United selalu menang dengan selisih poin yang tipis. Pada pertandingan pertama, Dewa United unggul dengan selisih satu angka dengan skor 73-72 atas DNA Bima Perkasa Jogja.

Di pertandingan kedua, giliran Satya Wacana Salatiga yang merepotkan Dewa United. Saat itu, Dewa United cuma menang 66-64. Di pertandingan terakhir, Dewa United menang dengan selisih dua poin kala melawan Tangerang Hawks.

Kaleb Ramot Gemilang dan Kevin Moses Poetiray sama-sama menjadi pahlawan kemenangan klub berjuluk "Anak Dewa" ini. Kedua pemain ini sukses mengemas 17 poin pada pertandingan melawan Hawks.

Berikut hasil pertandingan basket IBL pada Kamis, 20 Januari 2022.

Indonesia Patriots, 58 vs Amartha Hangtuah Jakarta, 60

Satya Wacana Salatiga, 66 vs Bali United Basketball, 81

Tangerang Hawks Basketball Club, 68 vs Dewa United Surabaya, 70

DNA Bima Perkasa Jogja, 32 vs Evos Thunder Bogor, 51

