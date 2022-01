Hasil NBA: Indiana Pacers Kejutkan Warriors, Phoenix Suns Petik Kemenangan

Jan 20, 2022; San Francisco, California, USA; Indiana Pacers guard Chris Duarte (3) drives around Golden State Warriors forward Kevon Looney (5) during the second quarter at Chase Center. Mandatory Credit: D. Ross Cameron-USA TODAY Sports

TEMPO.CO, Jakarta - Devin Booker dan Chris Paul menjadi bintang Phoenix Suns saat mengalahkan Dallas Maverick pada lanjutan basket NBA hari Jumat WIB, 21 Januari 2022. Booker mencatat 28 poin dan enam umpan dan Chris Paul menambah 20 poin dan 11 assist saat Phoenix menang 109-101 atas tuan rumah Mavericks.

Selain Booker dan Paul, Jae Crowder dan Mikal Bridges juga bermain apik dengan sumbangan 13 poin dan 12 poin. Dengan hasil ini, Phoenix berhasil menyelesaikan lima pertandingan tandang dengan tak terkalahkan. Mereka juga berhasil menang untuk kedelapan kali dalam sembilan pertandingan terakhir.

Di kubu Mavericks, Luka Doncic mencatat 28 poin, delapan rebound dan delapan assist. Hasil pertandingan ini membuat kemenangan empat pertandingan beruntun Dallas Mavericks terhenti. Mereka pun mengalami kekalahan kedua dalam 12 pertandingan terakhir.

Indiana Pacers, 121, Golden State Warriors, 117

Indiana Pacers berhasil mengejutkan Golden State Warriors pada lanjutan liga basket NBA hari Jumat WIB, 21 Januari 2022. Bertanding di San Francisco, Pacers berhsil menang 121-117 atas Warriors. Keifer Sykes berhasil menjadi bintang pada pertandingan tersebut.

Setelah lemparan tiga angka Justin Holiday di enam detik tersisa, peraturan NBA memaksa adanya waktu tambahan. Ketika Pacers harus kehilangan pemain reguler seperti Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert dan Myles Turner, Sykes berhasil mengejutkan dengan sumbangan lima poin terakhir Pacers.

Selain Syekes, pemain debutan Indiana Chris Duarte juga menjadi bintang dalam pertandingan itu. Ia berhasil menyumbang 27 poin untuk Indiana. Di kubu Warriors, Stephen Curry menjadi andalan setelah berhasil mengemas 39 poin.

New Orleans Pelicans 102, New York Knicks 91

Jonas Valanciunas mengumpulkan 18 poin dan 10 rebound saat New Orleans menang atas New York Knicks. Pelicans berhasil memimpin sebagian besar jalannya pertandingan. Mereka sudah unggul jauh pada kuarter ketiga untuk mengakhiri lima kekalahan beruntun di NBA.

Valanciunas membukukan double-double ke-31 untuk membantu Pelicans bertahan dengan keunggulan 48-35. Bintang Pelicans Brandon Ingram mengalami cedera pergelangan kaki di babak kedua.

Mitchell Robinson mengumpulkan 17 poin untuk New York Knicks. Dengan hasil ini, mereka pun menelan kekalahan ketiga secara beruntun pada lanjutan liga basket NBA.

