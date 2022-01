Rekap Hasil IBL 2022: Satria Muda Pertamina Jakarta Raih Kemenangan Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Satria Muda Pertamina Jakarta mencatatkan kemenangan ketiganya setelah mengalahkan Prawira Bandung dalam lanjutan seri pertama Liga Bola Basket Indonesia atau IBL 2022. Bertanding di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022, Satria Muda mampu menang dengan skor tipis 68-66.

Satria Muda berada dalam kondisi tertinggal 48-57 pada kuarter ketiga. Arki Dikania Wisnu dan kawan-kawan mampu menemukan momen kebangkitan pada awal kuarter keempat. Tripoin Juan Lauren yang dilesakkan pada dua menit terakhir membawa mereka berbalik memimpin 64-63.

Arki menambah perolehan angka Satria Muda. Namun, Prawira Bandung langsung membalas dengan tembakan tiga angka Yudha Saputera untuk mengubah kedudukan sama kuat 66-66.

Para pemain Prawira terus menekan, namun tak ada satu pun tembakan yang berhasil dikonversi menjadi poin. Akhirnya jumpshot Arki pada satu menit tersisa memastikan kemenangan Satria Muda Jakarta dengan skor 68-66.

Arki Dikani Wisnu menjadi pencetak angka terbanyak untuk Satria Muda dengan 21 poin dan 5 rebound, disusul 14 poin dari Juan Laurent, dan 13 poin dari Elijah Foster. Di kubu Prawira, Yudha Saputera mencetak 17 poin, sedangkan Abraham Damar Garhita menyumbangkan 14 poin.

Pelatih Kepala Satria Muda Youbel Sondakh mengakui sejumlah pemain masih beradaptasi memainkan posisi baru musim ini sehingga selalu kalah dari lawan pada awal laga. “Saya melakukan rotasi pemain mungkin belum ketemu formula yang cocok,” kata Youbel dalam jumpa pers seusai pertandingan.

Pelatih Kepala Prawira Bandung David Singleton mengatakan puas dengan penampilan tim meski. “Saya kira kami layak menang. Kami dominan di tiga kuarter. Kami punya peluang menang di akhir tapi semua berubah di akhir kuarter empat. Meski begitu, kami bermain di atas standar semoga bisa terus seperti ini hingga akhir,” ucap David.

Dengan hasil ini, Satria Muda Pertamina Jakarta masih memuncaki klasemen Divisi Merah IBL 2022 dengan koleksi 7 poin. Sedangkan Prawira Bandung menduduki urutan keenam Divisi Putih dengan 5 poin.

Rekap Hasil IBL 2022 pada Jumat 21 Januari 2022.

Bumi Borneo Basketball Pontianak, 65 vs RANS PIK Basketball Club, 70

NSH Mountain Gold Timika, 68 vs Pacific Caesar Surabaya, 63

Prawira Bandung, 66 vs Satria Muda Pertamina Jakarta, 68

Baca juga : Ringkasan Hasil IBL 2022: Dewa United Surabaya Jaga Rekor Kemenangan