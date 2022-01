10 Petenis Unggulan Tunggal Putri Australian Open yang Sudah Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen tenis Grand Slam Australian Open 2022 memasuki babak keempat. Sejumlah petenis unggulan, termasuk di sektor tunggal putri, sudah mendapat kejutan dan tersingkir di babak awal.

Inilah daftar petenis unggula tunggal putri yang sudah kandas:

1. Garbine Muguruza

Unggulan 3 asal Spanyol. Tersingkir di babak kedua. Kalah dari Alize Cornet (Prancis) dengan skor 3-6 3-6.



2. Anett Kontaveit

Unggulan 6 asal Estonia. Tersingkir di babak kedua. Kalah dari Clara Tauson (Denmark) dengan skor 2-6 4-6.

3. Paula Badosa

Unggulan 8 asal Espanyol. Tersingkir di babak keempat, disingkirkan Madison Keys (Amerika).

4. Sofia Kenin

Unggulan 11 asal Amerika. Disingkirkan Madison Keys (Amerika) di babak pertama.

5. Elena Rybakina

Unggulan 12 asal Kazakhstan. Disingkirkan Shuai Zhang (Cina) di babak kedua. Mundur saat set kedua baru mulai karena cedera.

6. Naomi Osaka

Unggulan 13 asal Jepang. Disingkirkan Amanda Anisimova (Amerika) di babak ketiga. Takluk 4-6 6-3 7-6(5).

7. Elina Svitolina

Unggulan 15 asal Ukraina. Disingkirkan Victoria Azarenka (Belarusia) di babak ketiga.

8. Angelique Kerber

Unggulan 16 asal Jerman. Kandas di babak pertama. Kalah dari Kaia Kanepi (Estonia) 6-4 6-3.

9. Emma Raducanu

Unggulan 17 asal Inggris. Tersingkir di babak kedua. Kalah dari Danka Kovinic (Montenegro) dengan skor 6-4 4-6 6-3.

10. Coco Gauff

Unggulan 18 asal Amerika. Disingkirkan Qiang Wang (Cina) di babak pertama. Kalah dengan skor 6-4 6-2.

Turnamen Australian Open ini sudah menghadirkan pemain yang lolos ke babak perempat final, Ahad, 23 Januari 2022.

Inilah beberapa pemain tunggal putri yang melaju:

• Madison Keys (AS) vs Paulo Badosa (Spanyol): 6-3 6-1.

• Barbora Krejcikova (Republik Cek) vs Victoria Azarenka (Belarusia): 6-2 6-2.

