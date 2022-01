Ringkasan Hasil NBA Selasa: Phoenix Suns Tekuk Utah Jazz, Chicago Bulls Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Devin Booker dan Chris Paul kembali menjadi bintang kemenangan Phoenix Suns saat mengalahkan Utah Jazz pada liga basket NBA, Selasa, 25 Januari 2022. Dengan 33 poin Booker dan 27 poin 14 umpan Paul, Suns meraih kemenangan 115-109 atas Utah Jazz.

Paul memasukkan 15 poin pada kuarter keempat saat Phoenix bangkit dari defisit lima poin pada awal periode. Dia juga mengemas sembilan rebound serta tujuh turnover.

Bismack Biyombo, yang berangkat dari bangku cadangan Phoenix, memasukkan 16 poin dan 13 rebound. Cameron Johnson menyelesaikan laga dengan 20 poin saat Suns memenangi pertandingan ketujuh berturut-turut.

Di kubu Utah Jazz, Jordan Clarkson mencetak 22 poin untuk memimpin perolehan poin Jazz. Dengan hasil ini, Utah Jazz kalah untuk kedelapan kalinya dalam 10 pertandingan terakhir. Trent Forrest dari Utah menambahkan 17 poin tertinggi dalam kariernya, pertama kali dalam 67 pertandingan NBA-nya ia cetak dalam angka ganda.

Cleveland Cavaliers 95, New York Knicks 93

Darius Garland membukukan satu dari tiga double-double untuk Cleveland, yang membuang keunggulan 15 poin pada kuarter keempat. Lemparan tiga angka Garland saat waktu tersisa satu menit 23 detik memberi tuan rumah keunggulan atas New York.

Cleveland Cavaliers guard Darius Garland (10) drives to the basket beside New York Knicks guard Quentin Grimes (6) in the fourth quarter at Rocket Mortgage FieldHouse. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports

Dengan hasil ini, Cavaliers menang untuk ketujuh kalinya dalam delapan pertandingan. Kevin Love, yang mengawali laga dari bangku cadangan Cleveland, mencetak 20 poin dan 11 rebound dan Evan Mobley menambahkan 15 poin.

RJ Barrett mencetak 24 poin untuk Knicks, yang telah kalah empat kali dari lima pertandingan terakhir mereka. Julius Randle mengemas 18 poin tetapi gagal dalam upaya membalik keadaan dengan lemparan tiga angka dari dekat setengah lapangan saat bel.

Chicago Bulls 111, Oklahoma City Thunder 110

Nikola Vucevic mencetak 26 poin dan 15 rebound saat Chicago Bulls meraih kemenangan tipis atas Oklahoma City Thunder. Mereka nyaris kehilangan keunggulan 28 poin di kuarter ketiga.

Rookie Ayo Dosunmu mencetak 24 poin tertinggi untuk membantu Bulls menang untuk kedua kalinya dalam delapan pertandingan terakhir. Hasil ini juga membuat Chicago mengakhiri lima kekalahan beruntun. Zach LaVine bermain untuk pertama kalinya sejak 14 Januari mencetak 23 poin, tujuh umpan, dan tujuh rebound.

Jan 24, 2022; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder forward Luguentz Dort (5) goes to the basket as Chicago Bulls center Nikola Vucevic (9) defends during the second half at Paycom Center. Chicago won 111-110. Mandatory Credit: Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Shai Gilgeous-Alexander (31 poin, 10 assist) gagal memasukkan lemparan tiga angka yang berpotensi memenangi pertandingan saat waktu tersisa 2,3 detik. Thunder mengalami kekalahan dalam enam pertandingan berturut-turut.

New Orleans Pelicans 117, Indiana Pacers 113

Devonte Graham mencetak 25 poin saat tuan rumah New Orleans menahan Indiana. Josh Hart menambah 22 poin dengan 10 rebound, sementara Jonas Valanciunas mencetak 16 poin, 12 rebound, dan enam umpan untuk New Orleans, yang menang dua kali berturut-turut dari empat pertandingan terakhirnya.

Rookie Indiana Duane Washington Jr. mencetak 21 poin, poin tertinggi musim ini. Caris LeVert menambahkan 19 poin. Namun, Indiana Pacers tetap terpeleset untuk ke-12 kalinya dalam 15 pertandingan.

