Rafael Nadal ke Semifinal Australian Open 2022 Usai Laga Berat 5 Set

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 25, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates winning his quarter final match against Canada's Denis Shapovalov REUTERS/Loren Elliott

TEMPO.CO, Jakarta - Rafael Nadal semakin dekat dengan gelar Grand Slam ke-21 setelah berhasil melaju ke babak semifinal Australian Open 2022. Ia lolos setelah mengalahkan Denis Shapovalov lewat pertarungan sengit lima set di Rod Laver Arena pada Selasa, 25 Januari 2022.

Nadal sempat kehilangan ritme saat Shapovalov bangkit dari ketertinggalan dua set. Petenis Spanyol itu kembali ke permainan terbaiknya di set penentuan dan menang dengan skor 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3. "Saya benar-benar hancur setelah itu," kata Nadal seusai pertandingan yang berlangsung empat jam delapan menit.

Petenis asal Spanyol itu meneruskan, "Ini sungguh menakjubkan, jujur, berada di semi-final. Bagi saya itu adalah segalanya untuk bisa bermain sekali lagi di sini di Rod Laver Arena."

Nadal nyaris menghindari babak perempat final tahun lalu di Melbourne. Saat itu, ia terdepak setelah kalah dari Stefanos Tsitsipas. Padahal, saat itu ia sudah memimpin dua set. Sekarang, ia akan mempersiapkan diri untuk semifinal Grand Slam ke-36 melawan pemenang pertandingan Matteo Berrettini dan Gael Monfils.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 25, 2022 Canada's Denis Shapovalov and Spain's Rafael Nadal after their quarter final match REUTERS/Loren Elliott

"Kami dapat membuat sejarah, tetapi sebenarnya, dua bulan lalu, kami tidak tahu apakah kami akan bisa kembali ke Tour atau tidak sama sekali. Jadi, inilah saya. Bagi saya, ini hanya hadiah hidup bahwa saya di sini bermain tenis lagi," ujar Nadal, yang tampak puas dengan hasil pertandingan itu.

Di sisi lain, Shapovalov, yang sebenarnya tampil berani meladeni permainan Nadal, tampak kecewa. Ia sempat memprotes wasit yang membiarkan Nadal mengulur waktu pada awal set kedua. Namun, Shapovalov mampu bertahan.

Dia melepaskan pukulan backhand menyilang untuk merebut set ketiga. Ia pun memiliki peluang untuk membalikkan keadaan setelah merebut kemenangan di set keempat.

Petenis berusia 35 tahun kehilangan set keempat dan keluar dari lapangan untuk rehat medis. Namun, dia berhasil kembali untuk mematahkan servis Shapovalov di game kedua set penentuan dan menjaga jarak dengan pemain Kanada itu hingga finis. Rafael Nadal ke semifinal Australian Open 2022.

