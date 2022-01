Jadwal Australian Open 2022 Kamis 27 Januari: 2 Semifinal Tunggal Putri

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 21, 2022 Australia's Ashleigh Barty celebrates winning her third round match against Italy's Camila Giorgi REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen tenis Grand Slam Australian Open 2022 mulai memasuki babak semifinal. Pada Kamis ini, 27 Januari 2022, akan berlangsung dua partai empat besar sektor tunggal putri.

Petenis nomor satu dunia andalan tuan rumah, Ashleigh Barty, akan berhadapan dengan Madison Keys, asal Amerika. Barty menjadi unggulan pertama dalam turnamen ini, sedangkan lawannya tak masuk daftar unggulan.

Barty, 25 tahun, akan mengejar final Grand Slam keempatnya. Dalam dua kesempatan sebelumnya ia selalu juara, di French Open 2019 dan Wimbledon 2021. Namun, di Australian Open torehan terbaiknya baru mencapai semifinal, kali ini yang kedua. Tahun lalu, ia kandas di perempat final.

Madison Keys baru kembali dari keterpurukan karena cedera. Ia mencapai semifinal keduanya di Australia Open. Petenis 26 tahun ini baru sekali menjuarai Grand Slam, yakni di US Open 2017.

Pada partai semifinal lainnya, Danielle Collins (AS) akan menghadapi Iga Swiatek (Polandia).

Collins, 28 tahun, menjejaki semifinal Grand Slam keduanya. Itu sekaligus torehan tertingginya dalam turnamen kelas utama ini. Pada 2021, ia kandas di babak ketiga Australian Open.

Iga Swiatek, 20 tahun, mencapai semifinal Australian Open untuk pertama kalinya. Petenis ranking delapan dunia ini pernah sekali menjuarai Grand Slam, di French Open 2020.

Sementara itu, semifinal tunggal putra baru akan berlangsung Jumat. Rafael Nadal (Spanyol) akan ditantang Matteo Berrettini (Italia). Sedangkan Stefanos Tsitsipas (Yunani) melawan Daniil Medvedev (Rusia).

Jadwal Australian Open Kamis, 27 Januari 2022

Tunggal putri:

15.30 Ashleigh Barty (Australia) vs Madison Keys (AS).

17.00 Danielle Collins (AS) vs Iga Swiatek (Polandia).

Jadwal Australian Open Jumat, 28 Januari 2022

Tunggal putra:

10.30 Matteo Berrettini (Italia) vs Rafael Nadal (Spanyol).

15.30 Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Daniil Medvedev (Rusia).

