Tampil di WEC 2022, Sean Gelael Didampingi Robin Frinjs dan Rene Rast

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Sean Gelael bakal mengarungi lomba balap ketahanan LMP2 FIA World Endurance Championship (WEC) musim 2022 bersama Team WTR. Ia didampingi dua pembalap berpengalaman Robin Frinjs dan Rene Rast.



Sedangkan Rast merupakan pembalap asal Jerman yang menjadi juara dalam gelaran Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) sebanyak tiga kali, masing-masing pada 2017, 2019, dan 2020, demikian keterangan resmi tim, Selasa.



Sean Gelael pun menyambut baik kehadiran dua pembalap sarat pengalaman yang bakal jadi tandem pada musim 2022. Selain itu, Sean juga mengaku tertantang bersama dua rekan barunya di WRT, Robin Frinjs dan Rene Rast.



Pada sisi lain, Frinjs juga bertekad untuk bisa mengulang kesuksesan tahun lalu. "Saya senang bisa membalap untuk Team WRT yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Tahun lalu kami sukses besar dan ingin mengulanginya lagi di musim ini. Tak sabar untuk segera melakukannya," ujar Frinjs.



Pun demikian dengan Rene Rast. Bahagia rasanya bisa membela tim jawara seperti WRT. Saya tahu betapa bagusnya mereka. Dan saya tak sabar untuk bekerja sama dengan Sean dan Robin, dua pembalap hebat dan cepat," katanya.



Pada saat bersamaan Team WRT juga memperkenalkan line-up untuk mobil satu lagi, #41. Rui Andrade yang sudah diumumkan lebih dulu, akan tandem dengan Ferdinand Habsburg dan mantan rekan setim di F2 tahun 2017, Norman Nato. Mereka akan membela tim bernama Realtime by WRT.



Bos WRT, Vincent Vosse, mengaku optimistis dengan kehadiran deretan pembalap yang memiliki nama besar.. "Senang, pasti. Tapi tentu saja mempertahankan gelar itu tak mudah. Kami bersyukur punya deretan pembalap dengan CV hebat, yang bisa mengantisipasi tantangan yang dihadapi seiring dengan meningkatnya mutu kompetisi," ujarnya.



Rangkaian WEC 2022 akan dimulai dengan sesi Prologue di Sebring International Raceway, Amerika Serikat, pada 12-13 Maret. Seri pembuka juga akan digelar di Sebring pada 18 Maret. Setelah itu, 6 Hours of Spa-Francorchamps di Belgia pada 7 Mei.



Perjalanan Sean Gelael akan berlanjut di Prancis untuk melakoni balapan 24 Hours of Le Mans pada 11-12 Juni.

Satu bulan setelahnya atau tepatnya pada 10 Juli, dia terbang ke Italia untuk lomba 6 Hours of Monza dan berlanjut 6 Hours of Fuji di Jepang pada 11 September. Terakhir, Sean akan mengaspal di ajang 8 Hours of Bahrain pada 12 November.

