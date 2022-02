Kasus Covid-19 Meningkat, 4 Pertandingan Basket IBL 2022 Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh pertandingan Liga Bola Basket Indonesia atau basket IBL 2022 pada Rabu, 2 Februari, di C-Tra Arena, Bandung, resmi ditunda. Penundaan jadwal tersebut terjadi setelah adanya temuan baru kasus Covid-19 yang menimpa sejumlah pemain.

Setelah Indonesia Patriots dan Pelita Jaya, badai Covid-19 kini menerpa tim-tim lain seperti Dewa United Surabaya, Bumi Borneo Basketball Pontianak dan Satria Muda Pertamina Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi liga, mereka yang terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR pada 1 Februari adalah Dio Tirta dan Kaleb Ramot Gemilang (Dewa United), Arion Thio dan Raymond Shariputra (Bumi Borneo), serta Antoni Erga, Avan Seputra dan Laurentius Steven Oei (Satria Muda).

Setelah temuan tersebut, operator liga memutuskan untuk melakukan tes ulang PCR kepada seluruh peserta sebagai upaya mitigasi risiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas. “Semua ini harus kami lakukan sesuai dengan pedoman protokol kesehatan dan prosedur mitigasi yang telah IBL tetapkan," kata dokter IBL Panudju.

Empat pertandingan ditunda. Pacific Caesar vs Dewa United, West Bandits vs Evos Thunder, Bumi Borneo vs Amartha Hangtuah dan Satria Muda vs Bali United Basketball akan mengalami penjadwalan ulang.

Temuan tersebut menambah daftar pemain IBL 2022 yang terinfeksi virus corona. Sebelumnya, 18 personel Indonesia Patriots juga terkonfirmasi positif COvid-19 sehingga tidak bisa mengikuti pertandingan seri Bandung IBL 2022.

Pelita Jaya Bakrie Jakarta pada Selasa kemarin juga mengumumkan ada enam pemainnya yang terinfeksi Covid-19. Mereka adalah Fernando Fransco Manangsang, Govinda Julian Saputra, Muhammad Arighi, Hendrick Xavi Yonga, Vincent Rivaldi Kosasih dan Abiyyu Ramadhan.

