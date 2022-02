Hasil NBA: Utah Jazz, Kings dan LA Lakers Kembali ke Jalur Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Utah Jazz, Sacramento Kings dan Los Angeles Lakers (LA Lakers) kompak kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan lawannya masing-masing dalam laga lanjutan liga basket NBA pada Kamis WIB, 3 Februari 2022. Jazz menyudahi lima kekalahan beruntun mereka dengan mengatasi perlawanan Denver Nuggets 108-104 di Vivint Arena, Salt Lake City.

Trent Forrest mencapai rekor angka terbanyak kariernya dengan 18 poin dan delapan assist untuk membantu Jazz menang. Dalam pertandingan itu, sejumlah bintang seperti Donovan Mitchell dan Rudy Gobert masih menepi karena cedera.

Mike Conley turut menyumbangkan 17 poin. Rudy Gay, Rocye O'Neale dan Bojan Bogdanovic masing-masing menambahkan 15 poin untuk membantu Jazz menyapu bersih empat pertemuan kontra Nuggets musim ini.

Adapun Denver Nuggets tak diperkuat bintangnya Nikola Jokic yang cedera kaki kanan dan Aaron Gordon dibekap cedera hamstring. Pasokan angka mereka datang dari Bryn Forbes yang memborong 26 poin, Monte Morris 15 poin, Will Barton 14 poin dan Davon Reed 13 poin.

Nuggets tertinggal nyaris sepanjang paruh kedua, meski sempat menyamakan kedudukan 97-97 lewat layup Barton di sisa waktu tiga menit 57 detik. Gay mengembalikan keunggulan Jazz, sebelum dua lemparan bebas Bogdanovic mengunci kemenangan 108-104, memaksa Nuggets menelan dua kekalahan beruntun.

Di pertandingan lain, Kings meraih kemenangan pertama dalam delapan pertandingan terakhirnya saat membekuk Brooklyn Nets 112-101 di Golden 1 Center, California. Sedangkan LA Lakers menang 99-94 atas Portland Trail Blazers di Crypto.com Arena. Lakers berhasil mengakhiri catatan tiga kekalahan berturut-turut.

Penampilan gemilang di kuarter keempat menjadi penyokong kebangkitan Kings untuk bangkit dari ketertinggalan dan menang atas Nets. Sebanyak 19 poin didapatkan melalui aksi Harrison Barnes.

Davion Mitchell dan Buddy Hield masing-masing menambahkan 18 poin, sementara Tyrese Haliburton dan Chimezie Metu sama-sama menyumbangkan dwiganda lewat 12 poin dan 11 assist serta 11 poin dan 12 rebound.

Nic Claxton membukukan 23 poin untuk tim tamu diikuti 18 poin milik James Johnson serta masing-masing 14 poin dari Kyrie Irving dan Patty Mills. Meski begitu, Nets gagal menghindari enam kekalahan beruntun.

Sementara itu, Anthony Davis berhasil memimpin LA Lakers kembali ke jalur kemenangan. Ia menyumbang 30 poin dan 15 rebound setelah tuan rumah main apik di kuarter keempat dan mengembalikan keunggulan yang sempat hilang di kuarter sebelumnya.

Carmelo Anthony yang turun dari bangku cadangan selama 32 menit menambahkan 24 poin untuk Lakers, sementara Russell Westbrook menorehkan sembilan poin, 10 rebound dan 13 assist. Lakers menang 99-94 atas Portland.

Dengan hasil ini, Portland Trail Blazers gagal menghindari kekalahan ketiga beruntun meskipun Norman Powell mencetak 30 poin. Selain itu, Anfernee Simons menambahkan 19 poin, Jusuf Nurkic mencetak 16 poin dan 13 rebound serta CJ McCollum menyumbang 15 poin.

Berikut hasil NBA pada Kamis WIB, 3 Februari 2022.

Orlando Magic vs Indiana Pacers 119-118

Washington Wizards vs Philadelphia 76ers 106-103

Charlotte Hornets vs Boston Celtics 107-113

Memphis Grizzlies vs New York Knicks 120-108

Cleveland Cavaliers vs Houston Rockets 104-115

Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks 120-114 (OT)

Denver Nuggets vs Utah Jazz 104-108

Brooklyn Nets vs Sacramento Kings 112-101

Portland Trail Blazers vs LA Lakers 94-99

