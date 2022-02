Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-23, Siaran Langsung Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-23 akan diwarnai sejumlah laga menarik. Dua tim papan atas Arema FC dan Bhayangkara FC akan menghadapi lawan yang tak mudah.

Arema FC yang kini menempati puncak klasemen sementara akan menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu besok. Skuad Singo Edan saat ini hanya unggul satu angka dari Bhayangkara FC yang berada di posisi kedua.

Sementara Bhayangkara FC harus menghadapi tim peringkat kelima Persib Bandung. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah laga ini akan bisa berlangsung mengingat Persib Bandung saat ini tengah dilanda badai Covid-19. Pertandingan mereka melawan PSM Makassar Rabu lalu diundur karena Maung Bandung tak bisa memenuhi skuad minimal dengan 14 pemain yang siap diturunkan.

Bali United yang kini menempati posisi ketiga klasemen juga akan menghadapi laga yang tak mudah pada pekan ke-23. Skuad asuhan Stefano Cugurra yang kemarin baru meraih kemenangan 3-0 atas Persikabo 1973 kini harus menghadapi PSM Makassar.

Dari empat tim teratas, Persebaya Surabaya praktis akan menghadapi lawan yang paling mudah. Ricky Kambuaya cs akan menghadapi Persipura Jayapura yang saat ini berada di bibir jurang zona degradasi.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-23:

Sabtu, 05 Februari 2022

18.15 WIB - Madura United Vs Persela Lamongan - Indosiar

20.45 WIB - Arema FC vs Persija Jakarta - Indosiar

Ahad, 6 Februari 2022

15.15 WIB - Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang - Vidio.com

15.15 WIB - Persik Kediri vs PSIS Semarang - Indosiar

18.15 WIB - Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura - Indosiar

20.00 WIB - Barito Putera vs PSS Sleman - O Channel

20.45 WIB - Persib Bandung vs Bhayangkara FC - Indosiar

Senin, 7 Februari 2022

15.15 WIB - Borneo FC vs Persikabo 1973 - O Channel

20.30 WIB - Bali United vs PSM Makassar - Indosiar

Persaingan memperebutkan gelar juara semakin ketat menjelang sepertiga akhir musim 2021-2022. Arema FC, Bhayangkara FC, Bali United, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung yang berada di posisi lima besar hanya berjarak empat angka saja.

Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-22:

Dua pertandingan pekan ke-22 BRI Liga 1 pada pekan ini sempat ditunda. Selain laga PSM Makassar vs Persib Bandung, laga yang ditunda lainnya adalah antara Persipura Jayapura vs Madura United. Belum ada pengumuman kapan dua laga tunda tersebut akan dilaksanakan, yang pasti PT Liga Indonesia Baru menjadwawlkan kompetisi musim ini selesai pada awal Maret mendatang.