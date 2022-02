Jadwal Perempat Final Coppa Italia Malam Ini: Prediksi Inter Milan vs AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Inter Milan vs AS Roma akan hadir pada babak perempat final Coppa Italia 2021-2022 di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu dinihari, 9 Februari 2022. Pertandingan ini akan berlangsung mulai 03.00 WIB dengan disiarkan TVRI.

Performa Terkini Kedua Tim

Inter Milan tampil lebih meyakinkan ketimbang lawannya. Mereka berada di posisi puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 53 poin. AS Roma menempati posisi ketujuh dengan perolehan 39 poin.

Inter Milan juga menang 3-0 atas AS Roma pada pertemuan pertama mereka di Liga Italia musim ini.

Namun, I Nerrazzurri baru dikalahkan AC Milan 1-2 dalam Liga Italia pekan lalu. Adapun AS Roma bermain imbang 0-0 melawan Genoa.

Inter Milan dan AS Roma sama-sama sudah lama puasa gelar Coppa Italia. Inter Milan terakhir kali meraihnya pada tahun 2011. Sedangkan AS Roma, belum lagi memenangkannya sejak tahun 2008.

Rekor Pertemuan

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Inter Milan menang dua kali dan tiga laga lain berakhir seri. Inilah kelima pertemuan itu:

04/12/2021 - AS Roma 0-3 Inter Milan (Liga Italia)

12/05/2021 - Inter Milan 3-1 AS Roma (Liga Italia)

10/01/2021 - AS Roma 2-2 Inter Milan (Liga Italia)

19/07/2020 - AS Roma 2-2 INter Milan (Liga Italia)

06/12/2019 - Inter Milan 0-0 AS Roma (Liga Italia).

Fakta Menarik

Inter selalu menang dengan margin minimal 2 gol dalam 2 pertemuan terakhir dengan Roma. Inter juga tak terkalahkan dalam 9 pertemuan terakhir dengan Roma (3 kali menang dan 6 kali seri).

Roma tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi (3 kali menang). Mereka kalah 2 kali dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi (menang 6 kali, seri 2 kali).

Sejak 2004-05, Inter dan Roma telah bertemu 13 kali di Coppa Italia, menjadi pertandingan yang paling sering dimainkan pada periode ini di kompetisi ini. Inter menang tujuh kali dan Roma menang empat kali.

Tammy Abraham sudah menyumbang 17 gol buat AS Roma di semua kompetisi. Ia menjadi pemain Inggris tertajam di lima liga besar Eropa, dengan koleksi dua gol lebih banyak Harry Kane (Tottenham).

Edin Dzeko sudah tampil 260 kali untuk AS Roma dengan mencetak 119 gol, Hanya Francesco Totti (307) dan Roberto Pruzzo (138) yang mencetak lebih banyak gol dalam sejarah Roma di semua kompetisi.