Jadwal UFC 271 Pekan Ini: Israel Adesanya vs Robert Whittaker, Live Mola TV

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan gelar juara kelas menengah UFC akan berlangsung akhir pekan ini. Israel Adesanya, asal Nigeria, akan mempertahankan gelarnya saat melawan Robert Whittaker, asal Australia, di Toyota Center di Houston, Texas, Amerika.

Pertarungan di arena UFC 271 ini akan berlangsung Sabtu waktu setempat atau Ahad pagi, 13 Januari 2022. Mola TV akan menyiarkan rangkaian pertarungannya sejak babak tambahan mulai 08.00 WIB.

Duel ini akan menjadi rematch antara kedua petarung. Mereka pernah bertemu pada ajang UFC 243, pada 6 Oktober 2019. Kala itu, Israel Adesanya, yang berstatus juara interim, merebut gelar resmi yang digenggam Whittaker dengan kemenangan KO pada ronde kedua.

Setelah duel itu, Adesanya sudah tiga kali mempertahankan gelarnya. Petarung 32 tahun yang kini tinggal di Selandia Baru ini sempat kalah dari Jan Blachowicz (Polandia) saat berusaha naik ke kelas berat ringan. Kini catatan bertarungnya menjadi 21-1 (15 KO).

Robert Whittaker, 31 tahun, sudah tiga kali naik ring oktagon sejak kekalahan itu. Ia mampu terus menang. Kini rekor bertandingnya menjadi 23-5 (9 KO dan 5 submission).

Rangkaian kemenangan itu membuat Robert Whittaker dijagokan kembali bisa merebut gelar juara. Namun, Adesanya menilai prediksi itu berlebihan.

"ia membaik, ya, tetapi tidak sampai pada titik seperti disebut orang-orang. Saya pikir mungkin memang orang itu hanya memiliki standar yang rendah, itu saja. Saya memiliki standar yang tinggi," kata dia seperti dikutip MMA Mania.

"Dia bertarung dengan sangat baik menghadapi ketiga lawan, saya rasa. Pada saat yang sama, bila Anda menyatukan ketiga orang itu, mereka tidak berarti bagi saya. Cara mereka bertarung, itu tidak sama."

Selain menampilkan partai Israel Adesanya vs Robert Whittaker, arena UFC 271 juga akan menghadirkan partai lain: Derrick Lewis vs Tai Tuivasa (kelas berat), Jared Cannonier vs Derek Brunson (kelas menengah), Kyler Phillips vs Marcelo Rojo (kelas bantam), dam Bobby Green vs Nasrat Haqparast (kelas ringan).

