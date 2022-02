Begini yang Terjadi Pada Tes MotoGP Mandalika Hari Pertama Jumat 11 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Tes pramusim MotoGP Mandalika berlangsung pada Jumat, 11 Februari 2022. Tes hari pertama yang dimulai 09.00 WITA itu sempat diguyur hujan.

Tes dimulai dalam kondisi lintasan yang basah, setelah lintasan diguyur hujan sejak Kamis malam.

Pada satu jam pertama tes, yang sempat dihentikan sementara karena hujan, Johann Zarco menjadi yang tercepat. Pembalap Pramac Ducati itu mencatatkan waktu 1 menit 44,830 detik. Ia unggul 0,018 detik dari Jack Miller ( Ducati Lenovo) dan 0,395 detik dari Brad Binder (Red Bull KTM).

Pada jam pertama ini, Fabio Quartararo, juara bertahan dari tim Monster Yamaha, menempati posisi ketujuh. Sedangkan Marc Marquez (Repsol Honda) di posisi kesembilan.

Setelah tes melewati dua jam (11.WITA), Posisi tiga besar tercepat tetap tak berubah. Fabio Quartararo juga tetap di posisi ketujuh dan Marquez belum bisa naik dari urutan kesembilan.

Some shots from the first-ever time #MotoGP bikes took to the Mandalika circuit #MandalikaTest pic.twitter.com/HOc5XmMAmb



Ketika memasuki jam ketiga, hingga 12.00 WITA, posisi klasemen sementara adalah seperti ini:

Selanjutnya, setelah tengah hari, bendera merah (red flag) dikibarkan untuk membersihkan lintasan. Setelah itu, pada 01.00 WITA, Francesco Bagnaia, yang memakai ban slick, menjadi yang tercepat.

Simak posisi 10 besar tes MotoGP hingga 01.00 WITA:

Pada jam keempat, 02.00 WITA, Marc Marquez mampu menyodok dan tampil tercepat. Ia mengungguli Takaaki Nakagami dan Alex Rins di posisi kedua dan ketiga.

Simak posisi 10 besar tes pramusim MotoGP Mandalikada pada 02.00 WITA:

Karena adanya red flag, tes tes pramusim MotoGP Mandalikada yang semula akan bertakhir 17.00 WTA diperpanjang hingga 17.45.

New finish time of 17:45 local time (10:45 GMT+1)

45 minutes of extra track time has been added on after the red flag stoppage earlier this morning #MandalikaTest