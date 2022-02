Hasil MMA ONE Championship: Duel Sunoto dan Tial Thang Berakhir No Contest

Petarung Indonesia Sunoto berjalan menuju Circle pada laga ONE Championship di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat (11/2/2022). ANTARA/HO-ONE Championship.

TEMPO.CO, Jakarta - Pertarungan antara Sunoto dan Tial Thang dalam laga tarung bebas ONE Championship di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat malam, 11 Februari 2022 berakhir dengan keputusan No Contest alias tidak ada pertandingan. Wasit menghentikan duel tersebut setelah Thang melakukan serangan lutut ilegal.

Terhentinya laga tersebut, berdasarkan keterangan resmi dari ONE Championship, Sabtu, 12 Februari 2022, terjadi setelah Thang, petarung MMA asal Myanmar, melakukan serangan lutut ilegal ke pangkal paha (Illegal groin strike) Sunoto. Dengan demikian, wasit memutuskan bahwa pertandingan tidak bisa berlanjut.

"Saya sudah berusaha dan berdoa, hasil akhir tetap Allah yang menentukan. Tapi alhamdulillah saya masih baik-baik saja. Dengan hasil no contest semua pasti kecewa. Tapi semua pasti ada hikmahnya," kata Sunoto seusai pertandingan. Petarung MMA asal Indonesia yang berjuluk The Terminator ini pun mengucapkan permintaan maaf karena belum mampu berbuat baik untuk tanah kelahirannya.

Laga ONE Championship dengan tajuk ONE: BAD BLOOD menampilkan laga puncak antara petarung Rusia Anatoly Malykhin melawan Kirill Grishenko. Keduanya berstatus sebagai petarung tak terkalahkan untuk merebut gelar Kejuaraan Dunia ONE Interim Heavyweight.

Kecepatan dan kekuatan luar biasa Malykhin terlihat sangat dominan ketika ia terus membuntuti Grishenko melintasi Circle. Serangkaian pukulan tangan kiri dan kanan yang berat memaksa petarung Belarusia itu untuk bertahan.

Malykhi terus menyerang. Kemenangan seolah tinggal menunggu waktu. Akhirnya, pukulan itu datang di akhir ronde kedua ketika Malykhin menjatuhkan Grishenko untuk mencatatkan kemenangan di menit akhir yang mendebarkan. Selain sabuk sementara, Malykhin juga mendapatkan sepasang bonus sebesar US$ 50 ribu.

Berikut hasil lengkap laga ONE: BAD BLOOD

MMA - Heavyweight: Anatoly Malykhin mengalahkan Kirill Grishenko melalui KO pada menit 3:42 ronde 2

Muay Thai - Flyweight: Jonathan Haggerty mengalahkan Mongkolpetch Petchyindee melalui Keputusan Bulat

MMA - Bantamweight: Chen Rui mengalahkan Mark Abelardo melalui Keputusan Bulat

MMA - Catchweight (53,5 kg): Jihin Radzuan mengalahkan Mei Yamaguchi melalui Keputusan Bulat

MMA - Flyweight: Woo Sung Hoon mengalahkan Yodkaikaew Fairtex melalui KO pada detik 0:18 ronde 1

MMA - Strawweight: Danial Williams mengalahkan Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke melalui KO pada menit 1:35 ronde 2

MMA - Heavyweight: Dustin Joynson mengalahkan Hugo Cunha melalui Keputusan Terpisah

MMA - Atomweight: Lin Heqin mengalahkan Bi Nguyen melalui Keputusan Bulat

MMA - Heavyweight: Odie Delaney mengalahkan Thomas Narmo melalui submission (Shoulder Lock) pada menit 1:06 ronde 1

MMA - Bantamweight: Sunoto-Tial Thang berakhir dengan no contest (Illegal groin strikel)

Baca juga : Jadwal MMA ONE Championship 11 Februari: Sunoto Usung Misi Ganda