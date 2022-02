Jadi MVP Super Bowl 2022, Cooper Kupp Puji Semua Punggawa Los Angeles Rams

TEMPO.CO, Jakarta - Cooper Kupp menutup salah satu musim terhebat di liga sepak bola Amerika, NFL, dengan membawa Los Angeles Rams merebut gelar Super Bowl 2022. Ia dinobatkan sebagai pemain paling berharga atau most valuable player (MVP) setelah mencetak touchdown penentu kemenangan pada pertandingan yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, California, Senin WIB, 14 Februari 2022.

Dengan kondisi tertinggal di akhir permainan, Kupp datang untuk menyelamatkan timnya dengan mengonversi touchdown keempat. Ia juga berhasil mencetak touchdown keduanya pada pertandingan dengan 85 detik tersisa dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 23-20 untuk Los Angeles Rams.

Kupp menyelesaikan pertandingan dengan delapan tangkapan 92 yard dan dua touchdown. Catatan itu menjadi yang pertama terjadi di awal kuarter kedua dan memberi Rams keunggulan 10 poin atas Bengals.

"Tim yang sempurna, pengaturan yang sempurna. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang ada di sekitar saya," kata Kupp dikutip dari Reuters. Dengan begitu, ia menjadi pemain kedelapan yang berposisi sebagai penerima bola yang dinobatkan sebagai MVP Super Bowl.

February 13, 2022 Los Angeles Rams head coach Sean McVay lifts the Vince Lombardi Trophy as they celebrate after winning Super Bowl LVI REUTERS/Mario Anzuoni

Kupp adalah pemain rekrutan Los Angeles Rams pada 2017. Pemain berusia 28 tahun itu dianggap mampu bermain dengan efisien sejak babak playoff. Hasilnya, ia pun berhasil menjadi pemain pengganti dan penentu setelah bintang Rams, Odell Beckham Jr, mengalami cedera di babak pertama.

Bermain gemilang di Super Bowl 2022, Cincinnati Bengals sempat melakukan segala upaya untuk menahan Kupp. Namun, ia tak terbendung. Ia berhasil membuat empat tangkapan 39 yard dan menarik beberapa penalti yang membantu timnya membuka peluang touchdown dari Matthew Stafford.

Saat diberikan penghargaan MVP di depan publik SoFi Stadium, Kupp tak ingin jumawa. Ia malah mengalihkan pujian tersebut dan memuji penampilan seluruh anggota timnya yang mampu bangkit mengatasi ketertinggalan dari Bengals.

"Ya ampun, sangat bangga dengan tim ini, cara kami mempersiapkan diri, cara kami saling mencintai dan saling percaya. Saya tidak tahu lagi karena saya hanya merasa tidak pantas menerima penghargaan ini. Tuhan begitu baik. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, untuk para pelatih, untuk keluarga saya. Saya tidak tahu harus berkata apa," kata Cooper Kupp.

