ITDC: Seri MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika Tetap Sesuai Jadwal

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama International Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, Abdulbar M. Mansoer, memastikan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menepis semua kritik ketidaksiapan sirkuit untuk agenda balap di kelas utama musim ini.

"Jadi, MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika tetap dilangsungkan sesuai jadwal, 18-20 Maret 2022. Show must go on (acara tetap berjalan). Bulan depan, balapan MotoGP di Mandalika akan tetap berjalan," kata Abdulbar dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 16 Februari 2022.

Sejumlah kritik mengarah pada Sirkuit Mandalika, yang berada Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kritik mengalir setelah sejumlah tim dan pembalap melakukan tes pramusim MotoGP 2022 pada 11-13 Februari 2022. Kotornya sirkuit dan lontaran batu-batu kecil dari aspal yang terkelupas meninggalkan persoalan pada aspek keselamatan pembalap. Baca selengkapnya.

Laporan The Race mengungkap bahwa masalah bersumber pada jenis batu agregat yang digunakan dalam proses konstruksi. Ada dugaan penggunaan material tidak mengikuti rekomendasi konsultan sehingga komposisi aspal tidak saling mengikat. Walhasil, kecepatan motor lebih dari 300 km/jam cukup kuat membuat batu-batu keluar dari lintasan dan terlontar.

Pengaspalan ulang disebut menjadi salah satu solusi. Namun, dengan mepetnya agenda balapan, sejumlah kabar burung menyebutkan bahwa ada permintaan untuk memindahkan seri Indonesia ke akhir MotoGP 2022 atau dibatalkan hingga 2023. Namun, rencana itu urung terjadi.

Promotor MotoGP, Dorna, dikabarkan sangat ingin mengadakan balapan di Indonesia. "Semua pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun sangat baik, kami sangat senang kembali ke Indonesia. Ini sangat penting bagi kami, bagi market, dan kami tahu Indonesia memiliki banyak fan, dan senang rasanya bisa ke sini lagi," ujar Loris Capirossi, Race Direction Representative Dorna Sports, saat memantau tes pramusim.

Dorna dan FIM pun memberi rekomendasi pengaspalan ulang di sejumlah titik trek. ITDC mencatat sebanyak 17,5 persen bagian trek akan dikelupas dan diaspal ulang. Abdulbar memastikan pengaspalan ulang Sirkuit Mandalika sudah siap dilakukan. Batu-batu yang menjadi bahan baku sudah diangkut ke Lombok.

Sirkuit Mandalika, sebelumnya, terbilang sukses menggelar balapan World Superbike (WSBK) 2021 pada November lalu. Namun, kesuksesan itu dianggap wajar. Musababnya, motor WSBK punya kekuatan yang lebih kecil ketimbang MotoGP. Aspal di Sirkuit Mandalika harus diganti agar kuat menahan kecepatan Marc Marquez dan kawan-kawan.

Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, menargetkan eksekusi atas rekomendasi Dorna dan FIM itu rampung pada 10 Maret mendatang. PT PP adalah kontraktor pengerjaan Sirkuit Mandalika, "Kami sudah punya jadwal untuk pelaksanaan pengaspalan ulang. Paling lambat 10 Maret 2022, sudah kami selesaikan," kata Novel.

