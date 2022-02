BATC 2022: Ini Alasan Pelatih Ganti Christian Adinata dan Pramudya / Yeremia

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih ganda putra timnas bulu tangkis Indonesia, Aryono Miranat, mengungkapkan penyebab perubahan susunan pemain saat menghadapi India di penyisihan grup A Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia atau BATC 2022. Menurut dia, perubahan tersebut terjadi setelah mempertimbangkan kondisi pemain pada pertandingan sebelummya yang dianggap kurang menguntungkan.

Lewat evaluasi tim pelatih, Aryono menemukan pemain yang performanya di bawah harapan dan berpotensi cedera pada kejuaraan yang berlangsung di Selangor, Malaysia. Di sektor ganda, Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan diistirahatkan setelah tampil tidak sesuai harapan pada dua pertandingan sebelumnya.

"Pram / Yere performanya tak seperti yang diharapkan. Mereka dua kali kalah. Makanya digantikan Fikri/Bagas untuk memberi kesempatan mereka merasakan atmosfer ajang beregu," tutur Aryono lewat keterangan tertulis PBSI di Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.

Saat melawan Korea Selatan, Pramudya / Yeremia kalah dua gim langsung dengan skor 10-21, 19-21 dari Jin Yong/Na Sung Seung. Sedangkan pada laga perdana melawan Hong Kong, pasangan berjuluk "Prayer" ini juga takluk 12-21, 21-18, 20-22 dari Law Cheuk Him / Lee Chun Hei Reginald.

Penggantian Pramudya / Yeremia, membuat Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin naik menjadi ganda pertama. Di ganda kedua, tim pelatih memberi peluang Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana menjalani debut di kejuaraan beregu.

Pergantian pemain juga terjadi pada tunggal dengan masuknya Yonathan Ramlie yang menggantikan Christian Adinata. Menurut pelatih tunggal putra, Harry Hartono, Yonathan menggeser Christian karena secara kualitas permainan keduanya seimbang.

Yonathan juga diharapkan mendapat kesempatan bermain dan merasakan suasana kejuaraan beregu seperti BATC ini. "Ini juga untuk memberi jeda istirahat kepada Christian yang sebelumnya bermain ketat dan menguras mental saat lawan Korea. Selain itu juga untuk jaga-jaga karena selama persiapan di pelatnas, lutut Christian sempat cedera," kata Harry.

Keputusan ini terbukti tepat karena Indonesia menang 3-2 atas India dan sekaligus masuk empat besar. Indonesia kehilangan dua poin pada nomor tunggal. Berikut hasil pertandingan Indonesia vs India (3-2). Baca selengkapnya.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lakshya Sen 18-21, 25-27.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Manjit Singh Khwairakpam/Dingku Singh Konthoujam 21-16, 21-10.

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs George Kiran 21-13, 17-21, 21-10.

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Hariharan Amsakarunan/Ruban Kumar Rethinasabapathi 21-10, 21-10.

Yonathan Ramlie vs Mithun Manjunath 12-21, 21-15, 17-21.

