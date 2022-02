Jadwal Bulu Tangkis All England 2022 dan Hasil Undian 15 Wakil Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 15 wakil Indonesia, yang terdiri dari 25 pemain, akan berburu gelar juara pada turnamen bulu tangkis All England 2022. Turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini akan berlangsung di Birmingham Arena, Inggris pada 16-20 Maret mendatang.

BWF telah mengundi lawan untuk para peserta All England 2022 pada Selasa, 22 Februari 2022. Berdasarkan hasil undian tersebut, wakil Indonesia di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, menghadapi laga berat melawan unggulan keempat asal Korea, An Seyoung, pada babak pertama.

Kedua atlet belum punya rekor pertemuan. Namun, Gregoria, peringkat 27 dunia, jelas menemui tantangan berat saat menghadapi An Seyoung yang menjadi unggulan keempat di turnamen tersebut. Atlet Korea itu pun sedang dalam tren bagus setelah menyabet gelar Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals di Bali.

Atlet tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, di Badminton Asia Team Championships 2022. Doc. PBSI



Shesar Hiren Rhustavito juga akan mendapat lawan berat di babak pertama. Ia akan langsung menghadapi unggulan keempat asal Cina Taipei, Chou Tien Chen. Dalam empat pertemuan terakhir, Shesar selalu menelan kekalahan.

Selain itu, sejumlah pemain unggulan Indonesia menemui lawan yang relatif mudah. Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo kemungkinan bisa melewati lawan di babak pertama dengan mudah.

Di nomor ganda putra, empat pasangan akan saling berhadapan dalam Derbi Merah Putih di babak pertama All England 2022. Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana akan bertemu dengan sesama pemain pelatnas, Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Sedangkan pasangan berjuluk The Babbies, Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin, akan menghadapi seniornya, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Ajang All England 2022 akan memperebutkan hadiah total US$ 1 juta atau sekitar Rp 14,3 miliar. Nilai ini menjadi salah satu hadiah terbesar dalam kalender BWF.

Pada tahun 2021, Indonesia gagal membawa gelar juara. Wakil Indonesia dipaksa mundur karena aturan karantina Covid-19 di Inggris. Musababnya, saat keberangkatan, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan berada dalam satu pesawat dengan penumpang positif Covid-19.

Berikut hasil undian 15 wakil Indonesia di babak pertama All England 2022, 16-20 Maret 2022:

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Parupalli Kashyap (India)

Chou Tien Chen (Taiwan/4) vs Shesar Hiren Rhustavito

Jonatan Christie (7) vs Rasmus Gemke (Denmark)

Tunggal Putri

An Seyoung (Korea Selatan/4) vs Gregoria Mariska Tunjung

Ganda Putra

Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Choi Solgyu/Seo Seungjae (Korea Selatan)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (6)

M. R. Arjun/Dhruv Kapila (India) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2)

Ganda Putri

Maiken Fruergaard/Sara Thygesen vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu (6)

Ganda Campuran

Mathias Christiansen/Alexandra Boje vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris/6) vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India) vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (5)

Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia/7)

