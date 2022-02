Jadwal Bola Jumat 25 Februari: BRI Liga 1, Liga Italia, Liga Inggris, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 26 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Kompetisi BRI Liga 1 akan menampilkan dua laga terakhir pekan ke-27. Laga Persib Bandung vs Persela Lamongan dan PSM Makassar vs Bhayangkara FC sama-sama akan ditayangkan Indosiar.

Liga Italia akan menampilkan aksi AC Milan dan Inter Milan dalam laga berbeda. Keduanya akan menjalani jadwal pekan ke-25.

Dinihari nanti, AC Milan akan menjamu Udinese dalam laga yang disiarkan RCTI. Sedangkan Inter Milan akan berlaga di kandang Genoa.

Liga Inggris pekan ke-27 akan menampilkan laga Southampton vs Norwich City. Di Liga Spanyol ada Levante vs Elche. Liga Jerman akan menampilkan Hoffenheim vs Stuttgart, sedangkan Liga Prancis menyajikan Montpillier vs Rennes.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 25 Februari 2022

BRI Liga1

(Pekan ke-27)

18:15 Persib Bandung vs Persela Lamongan (Indosiar)

20:45 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Sabtu dinihari, 26 Februari 2022

Liga Italia

(Pekan ke-25)

00:45 WIB: AC Milan vs Udinese (RCTI dan beIN Sports 3)

03:00 WIB: Genoa vs Inter Milan (beIN Sports 3).

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

03:00 WIB: Southampton vs Norwich City (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

03:00 WIB: Levante vs Elche (beIN Sports 1)

Liga Jerman

(Pekan ke-24)

02:30 WIB: Hoffenheim vs Stuttgart (Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke26)

03.00 Montpillier vs Rennes.

Jadwal bola menarik lain juga akan hadir pada akhir pekan ini, termasuk duel Chelsea dan Liverpool di final Piala Liga Inggris, Ahad malam, 27 Februari 2022.

Baca Juga: 5 Tim Ini Bersaing Berebut Gelar BRI Liga 1, Simak Petanya