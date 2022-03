Proliga 2022: Popsivo Polwan dan Jakarta Elektrik PLN Lakoni Laga Hidup Mati

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putri Jakarta Mandiri Popsivo Polwan dan Jakarta Elektrik PLN bakal melakoni laga hidup mati untuk memperebutkan tiket terakhir final four PLN Mobile Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 5 Maret 2022.

Bagi kedua tim pertandingan ini akan menentukan perjalanan pada kompetisi bola voli profesional paling bergengsi musim ini. Popsivo memiliki kans lebih besar karena hanya butuh dua set untuk bisa memastikan satu tempat tersisa pada babak empat besar.

Sejauh ini, tim asuhan Chamnan Dokmai menempati posisi keempat pada klasemen sementara Proliga 2022 dengan enam poin. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan lima kali kalah.

Manajer Popsivo, AKBP. Donni Eka Syaputra berharap Amalia Fajrina dan kawan-kawan bisa tampil maksimal melakoni laga terakhir putaran II melawan Elektrik. "Karena ini pertandingan menentukan, anak-anak harus fokus dan tidak lengah," kata Donni dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Maret 2022.

Donni melanjutkan bahwa Popsivo bisa meraih dua set pada awal pertandingan agar bisa melaju lolos final four. "Dengan sudah mendapat dua set pada awal, kami sudah aman ke final four," ujarnya.

Donni optimistis target tersebut bisa tercapai. Sebab, menurutnya semua pemain dalam performa terbaik. "Tidak seperti melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (pekan lalu), tiga pemain inti kami baru sembuh. Sekarang sudah fit semua dan berharap bisa fokus dan tampil maksimal," kata Donni.

Sedangkan Jakarta Elektrik PLN saat ini berada di dasar klasemen dengan empat poin, hasil dari satu kali kemenangan dan enam kekalahan. Dengan posisi ini, Elektrik setidaknya harus membawa poin penuh yakni 3 atau memetik kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1 untuk mengamankan tiket final four.

Elektrik pun bakal tampil all out untuk bisa mengamankan tiket terakhir semifinal. "Kami akan tampil habis-habisan untuk mengamankan langkah ke final four. Memang berat. Tapi kami sudah instruksikan anak-anak untuk bermain ngotot," ujar tim pelatih Jakarta Elektrik PLN, Bambang Sutanto.

Pekan ini merupakan pekan terakhir putaran II Proliga 2022. Sebelumnya, tiga tim putri telah memastikan tiket final four, yakni Jakarta Pertamina Fastron, Bandung bjb Tandamata, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.