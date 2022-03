Hasil FP1 MotoGP Qatar: Brad Binder Tercepat, Marquez Ke-5, Quartararo Urutan 11

TEMPO.CO, Jakarta - Musim baru balapan MotoGP 2022 sudah dimulai. Pada Jumat, 18 Februari 2022, berlangsung dua latihan bebas pertama untuk seri pertama di Sirkuit Losail, Qatar.

Inilah ringkasan hasil dan jadwalnya:

Hasil Latihan Bebas Pertama FP1

Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, tampil sebagai yang tercepat dalam FP1. Rider asal Afrika Selatan itu mengungguli Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Alex Rins (Suzuki Ecstar) yang berada di posisi kedua dan ketiga.

The South African upsets the odds to top the first session of the season! #QatarGP pic.twitter.com/2sr9apqMDv

The perfect start for @BradBinder_41 !

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berada di posisi kelima. Ia berada tepat di bawah rekan setimnya, Pol Espargaro.

Juara bertahan dari Monster Yamaha, Fabio Quartararo, memulai seri dengan kurang meyakinkan. Ia hanya menempati posisi ke-11.

Sejumlah pembalap jatuh dalam latihan bebas pertama ini. Francesco Bagnaia mengalami crash pada Tikungan 6 menjelang akhir sesi. Ia menempati posisi ke-18 dalam catatan waktu tercepat.

Pembalap rookie Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) juga terjatuh. Ia menempati posisi ke-22.

Hasil FP 1 MotoGP Qatar

An enthralling first session of the season complete!

We're well and truly back with the top 16 covered by 1 second! #MotoGP | #QatarGP pic.twitter.com/j65M2oGz84