Jadwal Proliga 2022 Sabtu 5 Maret: Popsivo dan Elektrik Berebut Tiket Final Four

TEMPO.CO, Jakarta - Duel seru akan tersaji dalam lanjutan jadwal Proliga 2022 (PLN Mobile Proliga 2022) di di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 5 Maret 2022. Tim bola voli putri Jakarta Mandiri Popsivo Polwan dan Jakarta Elektrik PLN bakal berebut tiket terakhir final four, dalam laga yang disiarkan O Channel mulai 14.00 WIB.

Bagi kedua tim pertandingan ini akan menentukan perjalanan pada kompetisi bola voli profesional paling bergengsi musim ini. Jakarta Popsivo Polwan memiliki kans lebih besar karena hanya butuh dua set untuk bisa memastikan satu tempat tersisa pada babak empat besar.

Sejauh ini, tim asuhan Chamnan Dokmai menempati posisi keempat pada klasemen sementara Proliga 2022 dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan dan lima kali kalah.

Manajer Popsivo, AKBP. Donni Eka Syaputra berharap Amalia Fajrina dan kawan-kawan bisa tampil maksimal melakoni laga terakhir putaran II melawan Elektrik. "Karena ini pertandingan menentukan, anak-anak harus fokus dan tidak lengah," kata Donni dalam keterangan tertulis, Rabu.

Setidaknya, lanjut Donni, Popsivo bisa meraih dua set pada awal pertandingan agar bisa melaju lolos final four. "Dengan sudah mendapat dua set pada awal, kami sudah aman ke final four," ujarnya menambahkan.

Donni optimistis target tersebut bisa tercapai. Sebab, menurutnya semua pemain dalam performa terbaik. "Tidak seperti melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (pekan lalu), tiga pemain inti kami baru sembuh. Sekarang sudah fit semua dan berharap bisa fokus dan tampil maksimal," kata Donni.

Sementara itu Jakarta Elektrik PLN bakal mengerahkan semua kemampuan untuk bisa memenangi laga terakhir. Mereka harus menang dengan skor 3-0 atau 3-1 agar bisa lolos.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN sekaligus ketua tim Elektrik Agung Murdifi mengatakan Nurlaili Kusumah dan kawan-kawan harus bekerja keras mengingat baru meraih satu kali kemenangan dari total tujuh laga. Hasil ini membuat mereka terpuruk di dasar klasemen dengan empat poin.

"Jika Elektrik ingin lolos final four, harus memetik kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1. Sementara Popsivo hanya butuh dua set saja untuk lolos semifinal," ujar Agung dalam keterangan resmi, Jumat.

Meski begitu, Agung tetap optimistis pada pertandingan terakhir Elektrik tampil ngotot dan memberikan penampilan terbaik bagi penggemar bola voli di Tanah Air.

"Para Srikandi muda Elektrik harus memberikan penampilan yang terbaik, tidak hanya untuk memberikan kemenangan, tetapi juga untuk memuaskan dahaga para pencinta voli nasional," kata Agung menambahkan.

Sementara itu, Ofisial Elektrik Bambang Sutanto mengatakan semua pemain saat ini dalam kondisi fit dan siap tempur menghadapi laga penting, besok. Sang pelatih, Risco Herlambang pun, kata Bambang, terus memacu semangat para pemain untuk mengerahkan semua kemampuan terbaiknya pada pertandingan nanti.

"Kami akan tampil habis-habisan untuk mengamankan langkah ke final four. Memang berat, tapi kami sudah instruksikan anak-anak untuk main ngotot," ujar Bambang.

Pekan ini, merupakan pekan terakhir putaran II bola voli PLN Mobile Proliga 2022. Setelah itu, kompetisi akan dilanjutkan pada semifinal pada 11-20 Maret 2022 mendatang. Kemudian berlanjut ke final pada 26-27 Maret 2022.

Rekap Hasil dan Jadwal PLN Mobile Prolgia 2022:

Jumat, 4 Maret 2022

14.00 WIB - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri): 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-22).

16.00 WIB - Bogor LavAni vs Palembang Bank SumselBabel (Putra): 3-1 (25-20, 27-29, 25-15, 27-25).

18:30: laga tunda: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra): 3-1 (25-20, 25-23, 24-26, 25-17).

Sabtu, 5 Maret 2022

14.00 WIB - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri).

16.00 WIB - Jakarta Pertamina Pertamax vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra).



Minggu, 6 Maret 2022

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank SumselBabel (Putra)

18:30: laga tunda: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (putra).

Klasemen PLN Mobile Proliga 2022



