Jadwal MMA ONE Championship: Jumat, Eko Roni Saputra Lawan Petarung Kamboja

Eko Roni Saputra, petarung MMA asal Indonesia di One Championship. (dok. One Championship)

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung andalan Indonesia di ONE Championship, Eko Roni Saputra, dijadwalkan kembali naik Circle. Ia akan melawan petarung asal Kamboja, Chan Rothana, di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat, 11 Maret 2022, dalam acara bertajuk ONE: LIGHT OUT.

Eko Roni bakal mengusung misi khusus. Ia ingin menebus malu Indonesia karena Chan Rothana sebelumnya sukses mengalahkan petarung Indonesia lainnya, Rudy Agustian dan Abro Fernandes.

Eko Roni, yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, bertekad meneruskan catatan kemenangan beruntun demi menembus peringkat lima besar di divisi flyweight. Adapun Rothana ingin melengkapi catatan hat-trick kemenangan atas Indonesia.

“Sejak lama, salah satu lawan yang saya antisipasi adalah Chan Rothana. Tapi bukan berarti saya ingin membalas kekalahan orang Indonesia, saya bermain untuk diri saya sendiri dan ini tantangan bagi saya ke depannya. Kalau saya bisa memenangkan pertandingan ini, saya bisa naik level,” kata Eko dalam keterangan resminya.

“Chan Rothana saya lihat kandidat yang cukup kuat juga, dia memiliki striking yang cukup baik. Jadi ini sebuah tantangan dan ujian bagi saya juga agar saya bisa bermain lebih baik,” lanjut dia.

Eko terakhir tampil di ONE Championship dalam ajang ONE: BATTLEGROUND II pada Agustus 2021. Saat itu, ia tampil penuh ledakan dengan membenamkan Liu Peng Shuai dari Cina hanya dalam 10 detik.

Kemenangan knockout tersebut sekaligus mencatatkan namanya sebagai pemilik KO tercepat di divisi flyweight.

Sejak saat itu, namanya mulai diperhitungkan sebagai kandidat pertama dari Indonesia yang layak jadi penantang juara dunia di masa depan. Namun, ia harus terlebih dahulu masuk peringkat lima besar dan untuk meraih posisi itu, ia perlu mengalahkan beberapa petarung top lain seperti Rothana.

Sang lawan merupakan juara Kun Khmer, seni bela diri tradisional dari Kamboja dengan catatan lebih dari seratus kemenangan. Meski laga terakhirnya di ONE berakhir dengan kekalahan, ia dikenal sebagai kryptonite bagi atlet Indonesia.

Meski Eko yang berjuluk "Dynamite" tak ingin menganggap laga nanti sebagai misi balas dendam, ia mengerti betul pentingnya kemenangan. Apalagi, saat ini ia tengah mencatatkan lima kemenangan beruntun yang semuanya diraih pada ronde pertama.

“Tentunya saya harus menang, tapi ‘kan tidak semudah itu. Dalam game kita tidak tahu hasilnya. Pasti ada kalah dan menang, tentunya saya ingin memenangkan pertandingan karena kalau kalah saya akan turun dan harus mengejar lagi,” kata Eko menegaskan.

Jika sang lawan memiliki pukulan serta tendangan mengerikan, maka kelebihan Eko terletak pada keahliannya dalam ground fighting. Sebagai mantan peraih medali SEA Games dan PON dalam gulat, Eko dinilai berbahaya saat laga berada di area bawah.

Kemenangan atas rival kuat seperti Rothana bisa semakin mengatrol posisi Eko di divisi flyweight ONE. Apalagi jika berhasil menang lewat meyakinkan, ia berpeluang mendapat bonus US$ 50 ribu (RP 720 juta) dari CEO dan Chairman ONE Chatri Sityodtong.

Baca Juga: Ketika Prilly Latuconsina Kecewa, Merasa Persikota 'Dikerjai' Wasit di Liga 3