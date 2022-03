Jadwal Bola Kamis 10 Maret: Liga Inggris, Liga Europa, Liga Conference, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam atau Jumat dinihari WIB, 11 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Europa, Liga Conference, dan BRI Liga 1.

Liga Inggris menampilkan empat pertandingan tunda. Seluruhnya akan disiarkan Mola TV. Salah satu jadwal menarik yang akan hadir malam ini adalah Norwich City vs Chelsea.

Liga Europa akan menampilkan leg pertama babak 16 besar. Malam ini ada laga Sevilla vs West Ham United dan Barcelona vs Galatasaray yang disiarkan langsung SCTV.

Sementara itu dari Liga Conference, kompetisi kasta ketiga Eropa, juga akan menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar. Malam ini ada pertandingan Vitesse vs AS Roma dan Leicester City vs Rennes yang akan ditayangkan secara langsung oleh O Channel.

Sementara itu dari ajang BRI Liga 1 akan hadir tiga laga pekan ke-30. Pertandingan Persebaya Surabaya vs Persik Kediri dan Persija Jakarta vs Borneo FC akan disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal Bola Selengkapnya

Kamis, 10 Maret 2022

BRI Liga 1

(Pekan ke-30)

15.15 WIB: Persipura Jayapura vs PSM Makassar (Vidio)

16.00 WIB: Persebaya Surabaya vs Persik Kediri (Indosiar)

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Borneo FC (Indosiar).

Jumat dinihari, 11 Maret 2022:

Liga Inggris

(Laga tunda, Live Mola TV)

02.30 Norwich City vs Chelsea

02.30 Southampton vs Newcastle United

02.30 Wolves vs Watford

02.30 Aston Villa vs Leeds United.

Liga Europa

(Leg pertama babak 16 besar)

00.45 WIB: RB Leipzig vs Spartak Moscow (dibatalkan karena sanksi Rusia)

00.45 WIB: Sevilla vs West Ham United (SCTV)

03.00 WIB: Atalanta vs Bayer Leverkusen (Vidio)

03.00 WIB: Barcelona vs Galatasaray (SCTV)

03.00 WIB: Rangers vs Crvena Zvezda (Vidio)

03.00 WIB: Braga vs Monaco (Vidio).

Liga Conference

(Leg pertama babak 16 besar)

00:45 Vitesse vs AS Roma (O Channel)

00:45 PAOK vs Gent

00:45 Partizan vs Feyenoord

00:45 Slavia Praha vs LASK

03:00 Bodo/Glimt vs AZ Alkmaar

03:00 Leicester City vs Rennes (O Channel)

03:00 Marseille vs Basel

03:00 PSV vs FC Copenhagen.

Baca Juga: Prediksi Norwich City vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini