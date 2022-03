Jadwal Bulu Tangkis Sabtu 12 Maret, 10 Partai Semifinal German Open 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen BWF World Tour Super 300 German Open 2022 bakal menggelar sejumlah partai di babak semifinal pada Sabtu, 12 Maret 2022. Bertempat di Westenergie Sporthalle, Muelheim an der Ruhr, Jerman, empat wakil di tiap nomor akan berlaga untuk berebut tiket final.

Dari 20 atlet bulu tangkis yang akan tampil di semifinal German Open 2022, Indonesia tidak memiliki wakil. Semua wakil Merah Putih terhenti pada babak perempat final yang berlangsung Jumat, 11 Maret 2022.

Namun, para penggemar bulu tangkis tak perlu kecewa karena banyak pertandingan seru masih akan tersaji di babak semifinal. Dari nomor tunggal putra, Viktor Axelsen, masih bertahan. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini akan bersua wakil India, Lakshya Sen, yang menyingkirkan wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting.

Pada pertandingan lain, Lee Zii Jia dari Malaysia akan menghadapi wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn untuk memperebutkan tiket final. Kunlavut adalah atlet tunggal putra yang menyingkirkan tunggal putra Indonesia lainnya, Jonatan Christie.

Di nomor ganda campuran, pasangan nomor satu dunia, Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai berusaha melanjutkan performa menawan mereka pada 2021. Ganda campuran Thailand itu berpeluang meraih gelar pertama tahun ini, jika mampu menundukkan Adam Hall / Julia Macpherson dari Skotlandia.

Korea’s rising star An Seyoung claimed her first HSBC World Tour Super 1000. Doc. BWF.

Selain yang disebut di atas, beberapa nama besar juga masih bertahan di antaranya Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, An Seyoung, hingga Chen Yu Fei. Seluruh pertandingan semifinal German Open 2022 akan disiarkan langsung oleh iNews TV sebagai pemegang hak siar resmi mulai pukul 19.50 WIB.

Berikut jadwal semifinal German Open 2022, Sabtu, 12 Maret 2022.

Lapangan 1 (mulai 20.00 WIB)

Tunggal putra

Lee Zii Jia (Malaysia/5) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Ganda putri

Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (Cina/1) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand/6)

Ganda campuran

Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/1) vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia)

Tunggal putra

Viktor Axelsen (Denmark/1) vs Lakshya Sen (India)

Tunggal putri

An Seyoung (Korea Selatan/4) vs He Bing Jiao (Cina)

Ganda putra

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark/5) vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina)

Lee Zii Jia. Doc. BWF.

Lapangan 2

Ganda campuran

Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris/5) vs Ou Xuan Yi/Huang Ya Qiong (Cina)

Ganda putri

Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria/7) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (Cina)

Tunggal putri

Zhang Yi Man (Cina) vs Chen Yu Fei (Cina/3)

Ganda putra

He Ji Ting/Zhao Hao Dong (Cina) vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

