Jadwal Piala Thomas 2022, Susunan Pemain dan H2H Indonesia vs Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra akan melakoni laga terakhir pada babak penyisihan grup A Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand, Rabu, 11 Mei 2022. Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan akan berusaha memastikan status sebagai juara grup saat menghadapi tim bulu tangkis Korea.

Tim Piala Thomas Indonesia saat ini menempati puncak klasemen Grup A. Korea Selatan ada di posisi kedua. Sebelumnya, Indonesia menang 4-1 atas Singapura dan Thailand. Sedangkan Korea Selatan menang 3-2 atas Thailand dan 3-2 atas Singapura.

Tim pelatih melakukan sejumlah perubahan. Di nomor tunggal putra, Anthoy Sinisuka Ginting, mendapatkan kesempatan kembali tampil meski menelan kekalahan pada laga melawan Singapura dan Thailand. Atlet peringkat lima dunia itu akan menghadapi Heo Kwanghee yang kini berada di ranking 31 dunia. Dari 3 pertemuan, Ginting selalu menang.

Pada nomor tunggal kedua, Shesar Hiren Rhustavito akan tampil menghadapi Jeon Hyeok Jin. Meski unggul secara peringkat, yaitu 24 berbanding 270, Shesar patut waspada. Dari dua pertemuan, Shesar selalu menelan kekalahan dari Jeon Hyeok Jin.

Pada nomor tunggal ketiga, Syabda Perkasa Belawa, yang berada di ranking 636 dunia, mendapatkan kesempatan bermain. Ia akan menghadapi wakil Korea yang kini bertengger di peringkat 604, Yun Gyu Lee. Kedua atlet belum memiliki rekor pertemuan.

Perubahan terjadi di nomor ganda. Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang berpasangan dengan Bagas Maulana saat melawan Jerman, akan bertanding bersama Mohammad Ahsan. Ahsan / Kevin akan menghadapi pasangan nomor 96 dunia, Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae.

Pada nomor ganda kedua, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto akan berduel menghadapi pasangan ranking 246 dunia, Yong Jin / Yun Gyu Lee. Tak ada rekor pertemuan di antara kedua pasangan.

Pertandingan berlangsung di lapangan satu Impact Arena, Bangkok, pukul 14.00 WIB. Berikut susunan pemain Indonesia vs Korea di Piala Thomas 2022.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Heo Kwanghee

MD1. Mohamad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Minhyuk / Seo Seungjae

MS2. Shesar Hiren Rhustavito vs Jeon Hyeok Jin

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Yong Jin / Na Sung Seung

MS3. Syabda Perkasa Belawa vs Yun Gyu Lee

