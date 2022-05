Hasil Piala Thomas 2022: Anthony Ginting Kalah Lagi, Indonesia vs Korea 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting belum mampu menemukan bentuk permainan terbaiknya di ajang Piala Thomas 2022. Ia harus menelan kekalahan ketiga di turnamen ini setelah gagal meladeni permainan wakil Korea Selatan, Heo Kwanghee, pada laga terakhir fase grup A ajang turnamen bulu tangkis beregu putra tersebut.

Bertanding di Lapangan 1 Impact Arena, Bangkok, Thailand, pada Rabu, 11 Mei 2022, perolehan poin kedua pemain sudah ketat sejak awal gim pertama. Sempat memimpin dengan skor tipis 11-10, Ginting justru kedodoran ketika poin berimbang 16-16. Beberapa kesalahan Ginting dan serangan cepat Heo berbuah lima poin beruntun untuk wakil Korea tersebut.

Pada awal game kedua, Ginting terlalu cepat kehilangan angka. Ia sempat tertinggal 1-4 setelah melakukan beberapa kesalahan sendiri. Pukulan netting Ginting justru kerap menyangkut di net sehingga ia tertinggal 8-5.

Ginting berhasil bangkit dengan melancarkan variasi serangan cepat dan memanfaatkan lebar lapangan. Hasilnya, ia mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8 dan 10-10.

Setelah mendapatkan keunggulan pada interval gim kedua, Ginting mampu mempertahankan permainannya. Ia berhasil mendominasi dengan variasi serangan dan permainan-permainan tipuan khasnya. Ia berhasil melaju jauh 19-14. Keunggulan itu menjadi momentum Ginting merebut kemenangan gim kedua dengan 21-14.

Pada gim penentuan, Ginting kembali kedodoran. Alih-alih mempertahankan strategi permainan bola depan net, ia justru melakukan beberapa kesalahan yang berbuah poin untuk Heo. Ia tertinggal delapan poin pada interval gim ketiga dengan skor 3-11.

Setelah jeda, Ginting gagal keluar dari tekanan Heo yang terus bermain agresif. Meski sempat mendapatkan 10 poin tambahan, Heo berhasil menjaga selisih poinnya. Smash Heo yang tak mampu dikembalikan Ginting menutup gim ketiga dengan 21-14. Skor 1-0 untuk Korea Selatan.

Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga Ginting sebagai tunggal pertama Indonesia di Thomas Cup 2022. Sebelumnya, ia juga menelan kekalahan dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, dan wakil Thailand, Kunlavut Vittidsarn.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Korea di Piala Thomas 2022.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Heo Kwanghee, kalah 16-21, 21-15, 14-21.

MD1. Mohamad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Minhyuk / Seo Seungjae

MS2. Shesar Hiren Rhustavito vs Jeon Hyeok Jin

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Yong Jin / Na Sung Seung

MS3. Syabda Perkasa Belawa vs Yun Gyu Lee

