Hasil Piala Thomas 2022: Ahsan / Kevin Kalah, Indonesia vs Korea 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Ahsan / Kevin) harus menelan kekalahan di tangan wakil Korea, Kang Minhyuk / Seo Seungjae, pada penyisihan grup A Piala Thomas 2022. Bertanding di Impact Arena, Bangkok, mereka kalah dalam pertarungan tiga gim yang berakhir 18-21 21-13 dan 12-21.

Ahsan / Kevin sempat kerepotan meladeni permainan pasangan Korea pada awal gim pertama. Gagal mengimbangi strategi permainan cepat dan pukulan keras, Ahsan / Kevin sempat tertinggal di interval gim pertama 5-11 berdurasi 7 menit.

Setelah jeda, Ahsan / Kevin mengubah strategi permainan dengan memperlambat tempo. Strategi itu berhasil meredam permainan cepat Kang / Seo. Hasilnya Ahsan / Kevin sempat memperkecil selisih poin 8-13 sebelum menyamakan skor 13-13.

Sempat berbalik memimpin, Ahsan / Kevin kembali tertekan. Kang / Seo, yang berhasil mengembalikan agresivitasnya, mampu melaju. Setelah memimpin 16-14, pasangan Korea ini berhasil menjaga selisih poin dan memenangkan gim pertama dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, giliran Ahsan / Kevin yang tancap gas. Dengan memperlambat tempo permainan dan mengandalkan penempatan bola yang akurat, pasangan Indonesia ini berhasil membuat Kang / Seo kelimpungan.

Ahsan / Kevin selalu berada dalam posisi unggul. Setelah mendapat dua poin pertama, pasangan Indonesia unggul 11-6 dan meraih kemenangan 21-13 untuk memaksa Kang / Seo bermain rubber game.

Pada awal gim ketiga, kedua pasangan bermain sama kuat. Sama-sama memperlambat tempo perolehan poin sempat ketat pada posisi 2-2 dan 8-8. Setelahnya, Kang / Seo kembali bermain lebih agresif. Hasilnya, mereka berhasil berbalik memimpin 11-8 sebelum berpindah posisi lapangan.

Setelah jeda, Ahsan dan Kevin gagal keluar dari tekanan. Kang / Seo berhasil memanfaatkan momentum keunggulan untuk melaju. Kombinasi penempatan bola yang akurat dan smash keras membuat Ahsan / Kevin kerepotan. Setelah menjauh 17-12, Kang / Seo berhasil menghentikan perlawanan pasangan Indonesia. Mereka menang 21-12 pada pertandingan berdurasi satu jam tersebut.

Hasil ini membuat Indonesia tertinggal 0-2 dari Korea pada partai terakhir fase grup A Piala Thomas 2022. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting harus menelan kekalahan di tangan Hei Kwanghee.

Berikut hasil dan jadwal pertandingan Indonesia vs Korea.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Heo Kwanghee, kalah 16-21, 21-15, 14-21.

MD1. Mohamad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Minhyuk / Seo Seungjae, kalah 18-21, 21-13, dan 12-21.

MS2. Shesar Hiren Rhustavito vs Jeon Hyeok Jin

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Yong Jin / Na Sung Seung

MS3. Syabda Perkasa Belawa vs Yun Gyu Lee

