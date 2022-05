Hasil Piala Thomas 2022: Shesar Rhustavito Menang, Indonesia vs Korea 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia bisa memperkecil ketertinggalan dari Korea Selatan dalam laga lanjutan Grup A Piala Thomas 2022 di Impact Arena, Bangkok, Thailand pada Rabu, 11 Mei 2022. Indonesia berhasil meraih poin berkat kemenangan yang diraih Shesar Hiren Rhustavito atas Jeon Hyeok Jin.

Shesar menang 19-21, 21-8, dan 21-10 sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-2 untuk keunggulan Korea Selatan.

Pada gim pertama, Shesar sempat unggul jauh dengan memimpin 8-2. Perlahan Jeon Hyeok bisa mengumpulkan poin demi poin dan mengubah kedudukan menjadi 9-9.

Kedua pemain lantas saling berkejaran merebut poin. Jeon Hyeok Jin beberapa kali unggul satu poin dari Shesar yang tak lama bisa diimbangi lagi. Namun, Jeon berhasil menyentuh poin 20 lebih dulu pada gim pertama. Pemain yang menempati rangking 270 dunia itu menutup gim pertama dengan keunggulan 21-19.

Memasuki gim kedua, Shesar lagi-lagi melejit dengan keunggulan 10-4. Selisih poin yang jauh bisa dipertahankan hingga kedudukan 16-7. Shesar pun bisa merebut gim kedua dari lawan dengan skor 21-8.

Pada gim ketiga atau penentuan, Shesar langsung unggul 6-1. Namun, Jeon memberi perlawanan dan mengubah kedudukan menjadi 9-5. Shesar yang berada di rangking 24 dunia itu berhasil menjaga keunggulan menjadi 17-10. Ia pun menutup permainan dengan skor 21-10.

Pada dua laga sebelumnya, Indonesia gagal memetik poin. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting harus menelan kekalahan dari Hei Kwanghee.

Lalu ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo tak bisa menaklukkan Kang Minhyuk / Seo Seungjae. Ahsan / Kevin kalah dengan skor 18-21, 21-13, dan 12-21.

Indonesia masih punya peluang merebut kemenangan dari dua laga tersisa di nomor ganda putra dan tunggal putra. Berikut hasil dan jadwal pertandingan Indonesia vs Korea Selatan.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Heo Kwanghee, kalah 16-21, 21-15, 14-21.

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Minhyuk / Seo Seungjae, kalah 18-21, 21-13, dan 12-21.

MS2. Shesar Hiren Rhustavito vs Jeon Hyeok Jin 19-21, 21-8, 21-10

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Yong Jin / Na Sung Seung

MS3. Syabda Perkasa Belawa vs Yun Gyu Lee

