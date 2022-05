Jadwal Perempat Final Piala Uber 2022, Susunan Pemain dan H2H Indonesia vs Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan kembali berlaga di ajang Piala Uber 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022. Mereka akan bertanding menghadapi Cina di babak perempat final di Impact Arena, Bangkok. Pertandingan disiarkan langsung di MNC TV dan iNews mulai pukul 09.00 WIB.

Indonesia kembali menurunkan sejumlah pemain yang turun di dua laga awal kejuaraan beregu putri dunia tersebut. Di nomor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi akan menjadi andalan. Ia akan menghadapi atlet peringkat tiga dunia sekaligus peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Chen Yu Fei.

Kedua pemain belum memiliki rekor pertemuan sebelumnya. Secara peringkat, Komang, yang kini berada di ranking 203, jelas tak diunggulkan. Namun, melihat dua penampilan melawan wakil Jerman, Yvonne Li, dan wakil Prancis, Qi Xuefei, tak menutup kemungkinan Komang bisa memberi kejutan.

Pada nomor ganda pertama, Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahya Pratiwi menghadapi laga berat melawan peringkat satu dunia sekaligus peraih medali perak Olimpiade Tokyo, Chen Qing Chen / Jia Yi Fan. Keduanya belum pernah berduel. Secara peringkat, Febriana / Amalia, yang kini berada di posisi 103 dunia, jelas tak menjadi unggulan.

Pada nomor tunggal kedua, Bilqis Prasista kembali mendapat kepercayaan. Ia bakal menghadapi atlet peringkat sembilan dunia, He Bing Jiao. Keduanya belum pernah saling berduel. Jika atlet Indonesia peringkat 333 itu bisa meningkatkan level permainan saat mengalahkan Akane Yamaguchi, Indonesia berpeluang mendapatkan poin di partai ini.

Nita Violina Marwah / Lanny Tria Mayasari akan menjadi ganda kedua pada partai keempat Indonesia vs Cina. Pasangan baru Indonesia yang kini berada di ranking 1475 dunia itu akan menghadapi Huang Dong Ping / Zheng Yu yang berada di peringkat 141.

Jika Indonesia mampu menahan imbang Cina hingga partai keempat, tim pelatih menurunkan Siti Sarah Azzahra sebagai tunggal putri ketiga. Ia akan menghadapi Wang Zhi Yi yang saat ini berada di peringkat 15 dunia.

Susunan pemain tim putri bulu tangkis Piala Uber 2022 Indonesia vs Cina

WS1. Komang Ayu Cahya Dewi vs Chen Yu Fei

WD1. Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahya Pratiwi vs Chen Qing Chen / Jia Yi Fan

WS2. Bilqis Prasista vs He Bing Jiao

WD2. Nita Violina Marwah / Lanny Tria Mayasari vs Huang Dong Ping / Zheng Yu

WS3. Siti Sarah Azzahra vs Wang Zhi Yi

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Bilqis Prasista mengembalikan kok ke arah lawannya pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi dalam pertandingan babak penyisihan grup A Piala Thomas Uber 2022 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Rabu 11 Mei 2022. Bilqis mengalahkan pebulu tangkis tunggal putri peringkat satu dunia Akane dengan skor 19-21 dan 19-21. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Manajer tim Thomas dan Uber Indonesia, Hendro Santoso, meminta pemain Indonesia bermain habis-habisan dan tanpa beban agar bisa mampu mengeluarkan kemampuan terbaik menghadapi Cina. Jika berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik, ia yakin tim Uber bisa memberi kejutan.

“Kami sudah sampaikan kepada tim, siapa pun lawannya, kita harus nothing to lose, harus fight. Kalau yang atas sudah berkehendak untuk kami bisa melewatinya, ya pasti kita lewat lawan siapa pun. Tidak ada yang tidak mungkin,” ujar Hendro.

“Kalau secara hitung-hitungan, mereka (Cina) lebih bagus dari tim kita dan mereka mungkin punya pengalaman lebih banyak. Tetapi di dalam bulutangkis ini, tidak bisa dilihat dari ranking, siapa yang bertanding lebih siap di lapangan, itu yang bakal menang,” kata Hendro menambahkan.

