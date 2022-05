Hasil Piala Thomas 2022: Ginting Menang, Indonesia Ungguli Cina 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Cina pada babak perempat final Piala Thomas 2022 di Bangkok, Kamis, 12 Mei 2021.

Untuk sementara Indonesia unggul 1-0. Pada partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting mampu menyumbang poin sekaligus menebus kegagalan pada tiga laga babak penyisihan grup.

Ginting, yang menempati peringkat lima dunia, mampu mengalahkan Zhao Jun Peng, peringkat 38, dalam pertandingan tiga game. Setelah bermain selama 1 jam 20 menit, ia menang 21-12, 25-27, 21-17.

Pada game pertama, Ginting mampu mendominasi permainan. Ia terus memimpin sejak awal hingga akhir dan akhirnya unggul 21-12.

Pada game kedua, pertarungan berlangsung lebih ketat dari sebelumnya. Setelah dua kali hasil imbang hingga 2-2, Ginting lama memimpin hingga dikejar Zhao 16-16.

Setelah posisi 17-17, Ginting kembali memimpin, namun dikejar Zhao pada posisi 19-19 dan 20-20. Zhao berbalik unggul 20-21, Ginting menekan 21-21. Zhao unggul 21-22, posisi kembali sama 22-22.

Ginting memimpin 23-22, Zhao mengejar 23-23 dan barbalik unggul 23-24. Ginting merebut poin lagisehingga kedudukan jadi 24-24. Posisi 25-25 tercipta, lalu Zhao unggul 25-26 dan akhirnya merebut game itu dengan 25-27.

Pada game penentuan, Ginitng sempat tertinggal di awal, lalu tiga kali menyamakan kedudukan hingga posisi 10-10. Setelah itu ia memimpin dan akhirnya bisa memastikan keunggulan buat Indonesia setelah menutup game itu dengan 21-17.

Pada partai berikutnya, Indonesia akan menurunkan pasangan ganda dadakan Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Mereka akan menghadapi Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Sedangkan pada partai ketiga, Jonatan Christie akan tampil melawan Li Shi Feng.

Rekap hasil dan jadwal bulu tangkis Piala Thomas Indonesia vs Cina:

1. Tunggal putra:Anthony Sinisuka Ginting vs Zhao Jun Peng, menang 21-12, 25-27, 21-17.

2. Ganda putra: Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi.

3. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Li Shi Feng.

4. Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang.

5. Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang.

Pertandingan perempat final Piala Thomas ini menjadi ulangan final Piala Thomas tahun lalu. Kala itu Indonesia menjadi juara dengan mengalahkan Cina 3-0.

Tim Piala Thomas menjadi satu-satunya harapan Indonesia yang tersisa. Tim Piala Uber sudah terhenti setelah kalah 0-3 dari Cina dalam pertandingan perempat final Kamis ini.

