Kata Anthony Ginting Akhirnya Bisa Sumbang Poin di Thomas Cup 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting, menyumbang poin pertama dalam kemenangan Indonesia atas Cina 3-0 di perempat final Piala Thomas atau Thomas Cup 2022, Kamis, 12 Mei 2022.

Anthony Ginting yang turun di partai pertama mampu mengatasi perlawanan ketat dari Zhao Jung Peng dengan skor 21-12, 25-27, 21-17. Pertandingan ini berlangsung selama 1 jam 20 menit.

"Puji Tuhan akhirnya pecah telor bisa menang untuk kali pertama sejak dari awal. Semoga teman-teman makin semangat," kata Ginting, dikutip dari rilis tim humas dan media PBSI, Kamis.

"Rasa percaya diri saya juga lebih baik. Dari hari ke hari hingga kini, makin meningkat. Ini karena berkat penampilan saya juga makin membaik. Meskipun sempat pula ada hilang-hilang, tetapi percaya diri saya bertambah baik. Ini penting untuk menghadapi pertandingan selanjutnya."

Berbic ara mengenai jalannya pertandingan melawan Zhao Jung Peng, Ginting mengatakan bahwa dia langsung bermain menekan dan memegang tempo sejak game pertama. "Dengan lebih menyerang, saya mendapatkan ritme permainan sejak awal sampai akhir," ujarnya.

"Di gim kedua, seharusnya saat unggul dua atau tiga poin harus tetap fokus. Tadi sempat ada hilang poin saat tersusul. Ada sedikit pressure juga ke saya."

"Di gim ketiga, saya sudah bisa kembali ke pola permainan saya. Saya makin yakin, meski juga sempat terkejar. Namun, saya sudah yakin dan percaya diri bisa menang. Puji Tuhan, akhirnya menang dan sumbang angka." kata pebulu tangkis peringkat 5 dunia ini.

Pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah, menilai performa Ginting jauh lebih baik. Menurut dia, penampilannya terus meningkat dan membaik dari hari ke hari. "Ini tentu positif bagi dia agar kepercayaan dirinya makin meningkat," ujarnya.

"Dari awal permainan Ginting sudah mengontrol permainan dan sesuai strategi. Lawan benar-benar tak bisa main dan tak berkembang permainannya."

"Gim kedua, lawan sudah mampu membawa pola permainan Ginting. Lawan juga lebih menekan. Strategi Ginting seperti gim pertama tak jalan."

"Gim ketiga, variasi serangan Ginting ke kanan dan kiri, juga permainan depannya bisa unggul. Dia bisa in lagi dan keluar dari tekanan. Dia juga bisa lebih menyerang karena permainan depannya lebih unggul," kata Irwansyah.

Di semifinal Thomas Cup 2022, Anthony Ginting dan rekan-rekannya akan menghadapi Jepang, Jumat, 13 Mei 2022. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai 19.00 WIB di Impact Arena 1, Bangkok, Thailand.

Rekap hasil Indonesia vs Cina:

1. Tunggal putra:Anthony Sinisuka Ginting vs Zhao Jun Peng, menang 21-12, 25-27, 21-17.

2. Ganda putra: Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, menang 21-17, 21-16.

3. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Li Shi Feng, menang 21-13, 21-18.

4. Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang (tak dimiankan).

5. Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang (tak dimainkan).

