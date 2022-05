Jonatan Christie Jadi Penentu ke Semifinal Thomas Cup 2022, Ini Komentarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jonatan Christie yang turun di partai ketiga menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia atas Cina 3-0 di perempat final Thomas Cup atau Piala Thomas 2022, Kamis, 12 Mei 2022.

Jonatan mengalahkan Li Shi Feng dengan skor 21-13 dan 21-18, setelah bermain selama 52 menit. Kemenangan yang dia raih memastikan Indonesia ke semifinal tanpa harus memainkan dua partai berikutnya.

Jonatan mengaku bisa lebih menikmati pertandingan melawan Li Shi Feng karena Indonesia sudah unggul 2-0 berkat kemenangan Anthony Sinisuka Ginting dan Kevin Sanjaya/Mohammad Ahsan.

"Puji Tuhan bisa menang dan memastikan Indonesia lolos ke semifinal dengan kemenangan 3-0. Kita tahu Cina dengan pemain mudanya juga bagus dan diwaspadai. Bersyukur tim ini bisa me-manage dengan baik," kata Jojo biasa disapa, dikutip dari rilis tim humas dan media PBSI, Kamis.

"Partai Ginting tadi cukup krusial, ternyata bisa sumbang poin di partai pembuka. Juga Kevin/Babah Ahsan yang tampil bagus dan menang," ujarnya.

Ginting berhasil menyumbang poin setelah mampu mengatasi perlawanan ketat dari Zhao Jung Peng dengan skor 21-12, 25-27, 21-17. Pertandingan ini berlangsung 1 jam 20 menit.

Di partai kedua, duet Kevin/Ahsan mengalahkan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi dengan skor 21-17, 21-16 dalam waktu pertandingan 38 menit. Kemenangan ini membuat Indonesia unggul 2-0.

Dengan keunggulan itu, Jonatan mengaku bisa menikmati pertandingan sebagai tunggal kedua. "Tugas saya bisa lebih nyaman dan tidak ada tekanan. Apalagi, saya punya memori bagus saat mengalahkan dia di final Thomas di Aarhus lalu," ucapnya.

Jonatan juga merasa kondisinya lebih prima dan tenaganya bisa full menghadapi Li Shi Feng setelah rehat sehari karena tidak dimainkan pada laga terakhir babak penyisihan Grup A.

Saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan 3-2, Rabu, pemain tunggal putra yang diturunkan adalah Ginting, Shesar Hiren Rhustavito, dan Syabda Perkasa Belawa.

Jonatan Christie memanfaatkan dengan baik kondisinya yang prima. Terlebih, kata dia, lawannya tidak begitu prima setelah menghadapi Anders Antosen di laga sebelumnya. "Kondisi ini saya manfaatkan dengan baik," ujarnya.

Di semifinal Thomas Cup 2022, tim bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Jepang, Jumat, 13 Mei 2022. Pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai 19.00 WIB di Impact Arena 1, Bangkok, Thailand.

Rekap hasil Indonesia vs Cina:

1. Tunggal putra:Anthony Sinisuka Ginting vs Zhao Jun Peng, menang 21-12, 25-27, 21-17.

2. Ganda putra: Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, menang 21-17, 21-16.

3. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Li Shi Feng, menang 21-13, 21-18.

4. Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang (tak dimiankan).

5. Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang (tak dimainkan).

