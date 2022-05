Thomas Cup 2022: Anthony Ginting Kalahkan Kento Momota, Indonesia Unggul 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting berhasil memetik kemenangan atas Kento Momota pada partai pertama babak semifinal Piala Thomas atau Thomas Cup 2022. Menghadapi wakil Jepang di Impact Arena, Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022, Ginting menang rubber game dengan skor 21-13 14-21 dan 21-12.

Sama-sama mengalami inkonsistensi sepanjang tahun, Ginting berhasil bermain menekan pada awal gim pertama. Setelah mendapatkan dua poin pertama, ia berhasil melaju dengan strategi netting dan smash menyilang. Setelah skor imbang 5-5, beberapa kesalahan Momota membuat Ginting menjauh 9-5 dan memimpin 11-6 pada interval gim pertama.

Setelah jeda, Momota sempat mendapatkan dua poin untuk memperkecil selisih poin. Namun, strategi Ginting mendorong shuttlecock ke sisi kiri lapangan Momota yang diakhiri smash menyilang efektif untuk mendulang poin. Setelah 13-8 dan 18-11, GInting berhasil memanfaatkan momentum untuk meraih kemenangan 21-13 pada gim pertama.

Pada game kedua, Ginting berhasil mencuri poin pertama. Ia juga sempat unggul 5-2 dan membuat Momota terlihat frustrasi menghadapi strategi tunggal putra peringkat lima dunia tersebut. Dengan selisih poin yang rapat, momentum berbalik ketika smash Ginting yang menyangkut di net membuat Momota berbalik unggul 11-10

Setelah jeda, performa Ginting menurun. Ia membuat kesalahan sendiri. Beberapa dorongan shuttlecock di area net gagal dan smashnya kerap melebar. Kento Momota pun memanfaatkan momentum tersebut untuk menjauh. Mantan peringkat satu dunia itu pun berhasil menyamakan kedudukan 1-1 setelah menang 21-14 pada gim kedua.

Pada gim penentu, Ginting berusaha merebut kembali ritme permainannya. Menggunakan strategi pada gim pertama, ia sukses membuat Momota kewalahan. Ia berhasil memimpin 11-2 pada interval gim ketiga.

Keunggulan cukup jauh membuat Ginting berada di atas angin. Momota sempat memperoleh beberapa poin beruntun, tetapi ia tetap gagal memperkecil selisih. Beberapa kesalahan di akhir gim ketiga Momota membantu Ginting menutup pertandingan 1 jam 21 menit itu dengan skor 21-12.

Hasil ini membuat Indonesia unggul 1-0 atas Jepang pada semifinal Piala Thomas 2022. Berikut susunan pemainnya.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota, menang 21-13, 14-21, 21-12.

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi

MS2. Jonatan Christie vs Kanta Nishimoto

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka

