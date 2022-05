Hasil Thomas Cup 2022: Ahsan / Kevin Menang Dramatis, Indonesia vs Jepang 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra, Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo, berhasil meraih kemenangan dramatis atas pasangan Jepang, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, pada partai kedua babak semifinal Piala Thomas atau Thomas Cup 2022. Ahsan / Kevin meraih kemenangan rubber game dengan skor 22-20, 8-21, dan 24-22.

Bertanding di Impac Arena, Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022, Hoki / Kobayashi mengawali permainan pada awal gim pertama dengan tempo cepat. Skor sempat berimbang hingga 3-3 sebelum pasangan Jepang itu melesat meraih keunggulan 11-5 pada interval gim pertama selama enam menit.

Momentum itu barhasil ganda nomor empat dunia itu untuk melesat 17-7 setelah jeda. Tertinggal jauh, Ahsan / Kevin mengubah strategi dengan memperlambat tempo dan bermain bola depan. Delapan poin beruntun berhasil diraih dan memperkecil selisih poin menjadi 15-17.

Hoki / Kobayashi berhasil menjaga jarak dan meraih game point terlebih dulu. Namun, Ahsan / Kevin berhasil menyamakan kedudukan. Momentum itu membuat pasangan Indonesia bermain agresif dan berbalik unggul untuk meraih kemenangan gim pertama 22-20.

Hoki / Kobayashi berusaha membalikkan keadaan pada gim kedua. Permainan cepat berhasil membuat Hoki / Kobayashi memimpin 3-11 dalam waktu 9 menit. Strategi memperlambat tempo dari Ahsan / Kevin tak mampu membendung pasangan Jepang. Pasangan Indonesia menyerah dengan skor 8-21 pada gim kedua.

Pada game penentuan, giliran Ahsan / Kevin yang bermain agresif. Mereka berhasil meraih poin pertama. Variasi serangan berhasil membuat pasangan Indonesia memimpin 11-8. Jarak poin terjaga setelah interval gim ketiga.

Ahsan / Kevin bermain lebih bersabar. Beberapa kesalahan pasangan Jepang membantu keduanya meraih peluang match point 20-17, tetapi Hoki / Kobayashi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Terjadi dua kali seting. Keberhasilan Kevin memenangkan adu drive membuat pasangan Indonesia meraih kemenangan 24-22 di gim ketiga.

Kemenangan Ahsan / Kevin membuat Indonesia unggul 2-0 atas Jepang. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan Kento Momota melalui permainan tiga game dengan skor 21-13, 14-21, 21-12.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota, menang 21-13, 14-21, 21-12. (Skor 1-0)

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, menang 22-20, 8-21, 24-22. (Skor 2-0).

MS2. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka