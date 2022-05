Hasil Piala Thomas 2022: Jonatan Christie Kalah, Indonesia vs Jepang 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Jonatan Christie harus mengakui keunggulan wakil Jepang, Kenta Nishimoto, pada partai ketiga babak semifinal Piala Thomas 2022. Kekalahan dua game langsung yang berakhir 20-22 dan 13-21 membuat Jepang mampu memperkecil ketertinggalan 1-2 dari Indonesia.

Bertanding di Impact Arena, Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022, Jonatan sebenarnya tampil meyakinkan pada awal gim pertama. Sempat unggul 8-5, atlet peringkat delapan dunia tersebut justru tertekan dan tertinggal 10-11 pada interval.

Setelah jeda, perolehan poin kembali ketat. Namun, Kenta berhasil menekan wakil Indonesia tersebut, sedangkan Jonatan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Setelah unggul 17-15, Kenta berhasil memanfaatkan momentum untuk merebut kemenangan game kedua dengan skor 22-20.

Pada gim kedua, Jonatan dalam posisi kalah angin. Beberapa kali dorongan bola ke arah forehand Kenta malah keluar dan berbuah poin untuk atlet Jepang peringkat 20 dunia tersebut. Kenta berhasil memimpin 11-6 pada interval gim kedua.

Jonatan gagal keluar dari tekanan. Beberapa kali ia gagal mengembalikan shuttlecock dengan sempurna. Adapun Kenta berhasil memanfaatkan momentum kesalahan Jonatan untuk menambah poin. Setelah pertandingan berdurasi 57 menit tersebut, Kenta berhasil memenangkan gim kedua dengan 21-13.

Hasil ini membuat Jepang berhasil memperkecil ketertinggalan 1-2. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan Kento Momota dan Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil memupus perlawanan Takuro Hoki / Yugo Kobayashi.

Berikut rincian pertandingan semifinal Thomas Cup 2022 antara Indonesia dan Jepang.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota, menang 21-13, 14-21, 21-12 (Skor 1-0)

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, menang 22-20, 8-21, 24-22 (Skor 2-0).

MS2. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto, kalah 20-22, 21-13 (Skor 2-1).

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka

